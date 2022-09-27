【英鎊危機】花旗：HSBC滙豐較渣打更受英鎊貶值影響　因英國貸款業務佔比達四分一

▲ 【英鎊危機】花旗：滙豐較渣打更受英鎊貶值影響 因英國貸款業務佔比達四分一

英國政府上周宣佈史無前例大規模財政支持措施，觸發英鎊急挫最多近8%，連帶滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 股價周一亦大跌。花旗認為，滙豐及渣打日前下挫，幾乎完全是由於英鎊滙價的傳導效應所致，而前者又較後者更受英鎊下跌影響。

花旗解釋，滙豐去年整體貸款業務中，歐洲佔比38%，當中單是英國已佔25%。倘計收入及稅前利潤，集團去年在歐洲及美國市場佔比分別是40%及24%。反觀渣打，歐洲及美國市場佔去年整體貸款業務比重21%，而且貸款主要是以美元計價。另外，歐洲及美國市場去年分別佔渣打收入與稅前利潤13%及17%。

英美債息走高料亦累及滙豐業績

滙豐在去年全年業績中推算，歐元兌美元及英鎊兌美元幣值每下跌5%，會導致集團股本減少30億美元，相當於集團去年帳面值1.7%。倘以集團去年的歐洲損益表作估算基礎，滙價每跌5%，會拖累集團收入10億美元、營業支出增加9億美元，以及稅前利潤少約1億美元。

英鎊兌美元第三季累計已下跌13%，花旗估計會導致滙控的普通股權一級資本比率（CET1）下跌15點子。與此同時，英美兩國債孳息率走高，料分別對滙豐的其他綜合損益及資本帶來40億美元及50點子拖累。

渣打有進行外滙對沖以減少滙價影響

至於渣打，其去年全年業績顯示，集團有進行外滙對沖以減少滙價影響，渣打在英鎊方面的結構性風險敝口亦相對有限。上半年渣打一籃子貨幣對美元貶值約3%至4%，渣打當時估計，會對其收入有4億美元負面影響，但當中3億美元可被營業支出抵銷，意味有關因素對稅前利潤的影響僅1億美元。

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記者：余倩敏