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【日本自由行】AlipayHK接入逾百萬間日本線下商戶　日本消費可獲90日圓折扣優惠

Hot Talk 16:16 2022/09/27

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【日本自由行】AlipayHK接入逾百萬間日本線下商戶　日本消費可獲90日圓折扣優惠

日本放寬自由行，加上本港實施0+3入境防疫政策，AlipayHK聯合Alipay+宣佈，超過100萬間日本線下商戶透過螞蟻集團的Alipay+跨境移動支付和營銷解決方案已經接入AlipayHK，迎接港人自由行。

滙豐PayMe自9月30日起加碼推超市及商戶優惠【下一頁】

現時AlipayHK用戶前往日本，毋需提前兌換貨幣，在當地只要見到「Alipay+」或「AlipayHK」標識即可用AlipayHK以港幣作結算進行付款；當地合作商戶則可收取自動兌換後的當地貨幣。合作商戶涵蓋便利店、藥妝、百貨、電器舖等，還可支付當地的士車資，如伊勢丹百貨、大丸百貨、TSURUHA藥妝店、三井Oultets、Lawson、7-Eleven、食其家Sukiya及松屋等。用戶使用AlipayHK，即可暢遊全日本。

新地推「消費重重有賞」派逾300萬Point Dollar【下一頁】

即日起至10月14日在日本AlipayHK合作商戶消費，即可獲總值90日圓的折扣優惠，單筆消費滿31日圓，即可減免30日圓，推廣期內每位用戶最多可獲減免3次。AlipayHK用戶在出發前，更可於AlipayHK的「A+ Rewards」專區購買或領取Agoda、trip.com和Klook等旅遊網站折扣優惠券，訂酒店、景點門票等享受最高八折優惠。

AlipayHK及支付寶大中華地區跨境業務總經理李詠詩表示，AlipayHK早前已覆蓋內地所有城市的線下商戶、澳門近九成商戶及日本數十萬商戶，伴隨今日在日本的合作商戶數量突破100萬間，相信不久將覆蓋更多亞洲熱門旅遊目的地。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

相關文章：【0+3】國泰航空下午2時起推里數兌換「標準賞」機票　涵蓋大阪、曼谷等8個旅遊熱點（附連結）

相關文章：【商場優惠】港鐵商場星期三中午12時再推「一Click即搶」　多個商場推「日日賞不停」活動

編輯：陳韻妍

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