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【消費券優惠】惠康、萬寧現金券買千送百　用PayMe於惠康消費享最多180元折扣

理財智慧 16:49 2022/09/27

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第二期電子消費券將於10月1日發放，DFI零售集團旗下品牌惠康、萬寧及7-Eleven再推出多項優惠，其中包括購買現金券即享額外現金獎賞、使用指定支付工具即時扣減優惠，以及使用八達通領取消費券即時賞。

惠康及萬寧購買現金券享額外現金獎賞。由9月30日至10月13日，於惠康分店購買現金券即享額外回贈，買1,000元即送50元，買2,000元更送120元。首3天 (9月30日至10月2日) 購買現金券，更可享額外限時優惠，買1,000元多送10元、買2,000元多送20元，回贈總值140元。每人限購1萬元現金券，可使用任何支付工具購買。

由10月2日至10月16日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額即額外再送禮券，買1,000元即送50元，買2,000送100元，買3,000更送200元。每人每日限購3,000元禮券。

【筍工推介】發展局招聘研究主任 月薪逾6萬元 協助管理局方各社交媒體平台【見下頁

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此外，由9月30日起，凡於推廣期內以PayMe於惠康旗下超市品牌，即惠康、Market Place、Market Place by Jasons、 3hreesixty、Oliver’s the delicatessen 及 Jasons ichiba消費，享最多180元折扣。

  • 由9月30日上午8時正開始，首5,000名用PayMe於惠康惠顧任何金額的用戶，即獲100元優惠券，只要下次以PayMe付款，惠顧滿100元或以上即自動扣減。
  • 由9月30日至10月31日，用PayMe惠顧滿300元或以上，即減30元，等於9折優惠。
  • 由9月30日至10月31日，新用戶成功登記PayMe帳戶，完成香港身份證驗證，並惠顧滿100元，可獲50元優惠券。

萬寧亦延續第一輪的即時折扣優惠回饋顧客。由10月1日至12月31日，於分店使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay，購物滿288元即減28元，購物滿388元即減50元，購物滿688元即減100元。

7-Eleven亦有優惠送發，由10月1日至10月5日，於7-Eleven分店使用八達通領取消費券，即可獲贈2張$3優惠券及1張7CAFÉ $7換購券，優惠券有效期至10月12日 。凡購物滿$30，即可使用贈送的$3 優惠券一張。另憑7CAFÉ $7 換購券，可以優惠價$7購買任何口味之7CAFÉ 即磨咖啡1杯。

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撰文 : 陳楚琨

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