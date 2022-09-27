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【港元定存】滙豐1年港元定享2.5厘息 4個月內9度加息

16:08 2022/09/27

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滙豐自5月以來已第9度加港元定存息。

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季結在即，銀行繼續加港元定期存款息，今天（9月27日）暫有7間大小行出手，最搶眼的是滙豐（HSBC）全面加息，也是9月以來第3度提高港元定存息。信銀國際、星展及大眾財務亦調升短中長息，創興則新推半年定存有3.25厘年息，工銀亞洲把388天年息加至3.6厘，交銀香港更兩連加。單以本周首兩天計，合共有12行追趕加息尾班車。

專家指，龍頭發鈔行追落後加息，冀粉飾業績，料中小行被逼再跟加，以免流失存款及客戶。

如以發鈔行的港元定存息比併，3個月期年息，中銀香港 （02388） 以1.8厘居首，滙豐今天上調0.2厘，新息率至1.7厘，渣打香港 （02888） 為0.9厘；半年期年息方面，中銀是2.5厘，跑贏渣打的2.4厘，滙豐剛提高0.3厘至2.2厘。1年期息率以渣打的2.8厘稱王，險勝中銀的2.7厘，滙豐加0.3厘至2.5厘。

一文看清港銀加息情況（不斷更新）【下一頁

滙豐於4個多月內第9度加息，單以9月來看，迄今已第3度出手，對上一次是把1個月年息驟升1厘至兩厘。順帶一提，滙豐今天也提升美元定存息，3個月年息加0.2厘至重上兩厘關，半年及1年年息齊加0.3厘，分別報2.4厘及2.5厘。

另方面，計及中小行在內的港元定存高息榜，先說3個月年息，富邦以3.1厘居榜首，交銀香港今天加0.12厘至3厘，跟花旗及星展而穩守亞軍。

半年期年息方面，信銀國際今天加0.2厘，以3.6厘摘冠；富邦以3.5厘而退居亞軍；交銀香港及大新 （02356） 齊加至3.3厘，兩行重返三甲。

1年期息率呈雙冠王，信銀國際今天勁加0.4厘，跟富邦的3.7厘看齊而居首；大眾財務今天上調0.25厘至3.55厘，「財仔」險勝母公司而晉級亞軍；大眾銀行昨大幅提高0.4厘至3.5厘，但仍被逼滑落至季軍；東亞 （00023） 的3.4厘屈居第4；花旗昨勁加0.38厘至3.38厘而排第4；星展、富融、交銀香港及建行亞洲皆為3.3厘，4行躋身5強；而冠絕全城的港元定存息率是集友7天短存享6厘年息。

陳茂波：香港最優惠利率很可能受影響、加幅料較小【下一頁

中信銀行（國際）首席經濟師卓回應本報查詢指，由於聯儲局維持進取加息，繼續支持美元滙率，預計美滙指數有機會挑戰115水平。港元拆息方面，料將反覆上升，年底前一個月HIBOR會升穿3厘。

1個月拆息終止12連升，今報2.6厘。此外，昨天6間銀行加定存息，包括花旗及大新加3個月或以上存息，大眾銀行全面加息，交銀香港向中長息埋手。華僑永亨新推100天有3厘年息及188天享3.08厘年息。而小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）調高3個月或以上存息，當中加幅最多是3個月期，年息提高0.3厘至2.6厘，在虛銀中屬最高息，撼贏工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融的2.3厘。

而港銀高息吸存有出路，建行（亞洲）今天公布，以可持續發展表現掛鈎貸款構建顧問身份，成功為恒基地產 （00012） 辦理一筆10億元可持續發展表現掛鈎貸款，支持恒地續推動環保營運。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

集友銀行 富邦銀行 大新銀行（02356） 交銀香港 大眾財務 大眾銀行 星展銀行 信銀國際 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888）

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