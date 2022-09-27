▲ 【包裝業】濟豐包裝：會將上漲的成本轉嫁至最終用戶 料下半年紙價無大變化

內地原材料價格波動，中國瓦楞紙包裝供應商國際濟豐包裝執行董事兼董事會主席鄭顯俊預料，下半年紙張價格不會有大變化，公司會將上漲的成本轉嫁到最終用戶，因此對公司收入不會造成重要影響。

濟豐包裝現有13個生產基地，總產能約8.3億平方米。鄭顯俊表示，位於浙江湖州的新工廠將於今年10月動工，預計明年第3季度開始生產，產能約每月600萬平方米。他指，由於中國政府支持「經濟內循環」政策，公司的生意會集中於內需，短期內不會考慮擴張產能至海外，會配合其內地集團客戶一起增長。

濟豐包裝今年上半年受俄烏衝突、歐洲高通脹，以及內地經濟挑戰影響，導致訂單減少，純利按年下跌61.9%至890萬元人民幣；營業收入按年下跌4.9%至10.63億元人民幣。

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記者：張巧怡