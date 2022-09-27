【新股IPO】魔方生活服務遞交來港上市申請 上半年淨利潤按年跌94%

近期大市反覆持續尋底，不過這期間也有多隻新股排隊招股。內地長租公寓服務平台魔方生活服務亦已向港交所遞交上市申請，聯席保薦人為摩根士丹利及建銀國際。公司預期，將可通過綜合運用經營活動所得現金、不時自資本市場籌得的其他資金，滿足流動資金需求，目前並無任何有關重大額外外部融資的其他計劃。

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根據初步招股文件顯示，截至今年上半年止，魔方生活服務收入為8.49億元人民幣，按年增24.1%，淨利潤為924.8萬元人民幣，按年跌94.19%。期內，公司有76190套在營公寓，分佈在內地全國26座城市的394個地點，當中逾5萬套為直營公寓，其餘2.61萬套為加盟管理和第三方託管公寓。

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記者：張以正