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【內房危機】恒大多個深圳龍崗項目引入國資合作

股市 16:06 2022/09/27

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【內房危機】恒大多個深圳龍崗項目引入國資合作

中國恒大 （03333） 旗下恒大深圳公司昨於微信號公布，深圳恒大城市之光、深圳恒大錦苑、深圳恒大深匯大廈及都會廣場皆是位於龍崗區的重點項目，在政府的指導下，引入國企深圳市龍崗安城投資運營進行合作。

公司公告指，龍崗安城投作為具有多重國資背景的地產投資運營平台，擁有專業開發運營能力及強大資金實力，將通過與深圳恒大公司的合作，充分發揮「國資身份+市場化運作」的疊加優勢，為合作項目提供從工程建設到峻工交付的全過程支持及服務，以更大力度，更高水准的要求推進項目建設、為保交樓工作保駕護航。

同時，恒大深圳公司又指，當前，正全力以赴履行主體責任，緊抓工程進度、嚴把工程質量，切實維護購房群眾合法權益與深圳市房地產市場平穩健康發展。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

 

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

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編輯：姚卓然

 

港股 深圳 內地物業 恒大 中國恒大（03333）

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