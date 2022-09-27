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【內銀股】農行旗下農銀人壽 傳獲美國保德信洽購股權

股樓投資 17:05 2022/09/27

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外電報道，美國保險公司保德信金融（美：PRU）考慮收購農業銀行（01288）子公司農銀人壽少數股權。消息指，持有農銀人壽約49％股權的投資者，正考慮出售少數股份。知情人士稱，該交易對農銀人壽估值可能介乎30億美元至40億美元，所售股權比例則可能介乎20％至49％，亦可能涉及銀保合作交易。知情人士稱，保德信金融正在與一家財務顧問合作，評估參股可能性。另其他金融機構亦對入股農銀人壽表示興趣。保德信金融及農銀人壽同時未回應有關傳聞。農行全日收報2.38元，跌1.2%。

新華保險91億人幣 出售聯合管道公司股權  詳情請看【下一頁

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

外資保險企業近年積極投資內地保險業。其中友邦保險(01299)本年初便以120億元人民幣，收購中郵人壽的24.9%股權。保誠(02378)亦和中信集團，合營中信保誠人壽。

【0+3】花旗推薦12隻港股 將受惠本港放寬入境檢疫限制  詳情請看【下一頁

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

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撰文 : 李尚毅

農業銀行（01288） 港股

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