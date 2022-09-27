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7年前買都要蝕　沙田九肚玖瓏山狠劈350萬沽　帳蝕460萬離場

股樓投資 16:07 2022/09/27

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位於沙田九肚山麗坪路的玖瓏山，再錄蝕讓成交，有買家於7年以1,613.4萬元，向發展商購入一伙中層三房單位，現蝕逾460萬元離場。

美聯物業張銘新說，玖瓏山2座中層B室，實用面積952平方呎，三房套連工人套間隔，於2019年開始放盤，當時叫價1,500萬元放售，終累減價350萬元，以1,150萬元易手，實用呎價約12,080元。

據了解，原業主於2015年9月以約1,613.4萬元於一手市場買入上址，持貨7年，現帳面蝕逾460萬元。

同場加映【有相睇】將軍澳新都城再錄蝕讓 中層兩房4年蝕82萬離場【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

九肚山 新都城 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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