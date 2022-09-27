【消費券】荃灣廣場升級戶外空間兼引入新商戶　拓區內年輕家庭客

▲ 荃灣廣場近日完成戶外空間升級及陸續安排新商戶進駐。(黃建輝攝)

下一輪消費券將在10月1日派發，荃灣廣場近日完成戶外空間升級及陸續安排新商戶進駐。新鴻基地產代理租務部總經理周淑雯表示，對第四季消費行情樂觀，並預料市民外遊的影響較微，認為日常生活仍需要在地消費，會不斷革新體驗內容及商戶組合，留住顧客消費情緒，做好商場角色。

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荃灣廣場斥資2000萬港元升級L5的戶外空間「PLAY GARDEN」，回應市民對戶外休閒玩樂設施的需要，９月２８日起免費開放公眾使用，內有多個兒童遊樂設施、定期更換主題的大型打卡裝置，供各年齡層小朋友遊玩、年輕客群慢活休憩等。並以可持續理念設計，會舉辦綠色主題活動及工作坊等，獲得香港2022「InnoESG獎」。

▲ L5樓層設立戶外空間「PLAY GARDEN」。(黃建輝攝)

另外，商場亦注意到市民對運動有更多投入，並引進戶外運動商戶The Overlander、時尚運動鞋履品牌Superga及其他餐飲商戶，目前出租率近100%，吸引區內的年輕家庭客。

10月1日再度派發消費券，荃灣廣場亦準備投放400萬推廣金額，提供消費禮券及商戶優惠等。周淑雯對第四季消費情況樂觀，參考7月份當時約有雙位數升幅，加上下半年節日效應等，料人流及生意額可按年升10%及15%。

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責任編輯:王浩賢