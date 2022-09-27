▲ 【著數優惠】滙豐PayMe自9月30日起加碼推超市及商戶優惠 首5,000名用PayMe於惠康消費可獲100元優惠券

2022年消費券計劃，將於10月派發餘下3,000元消費券，滙豐宣布，PayMe加碼推出超市及商戶優惠，由9月30日早上8時起，首5,000名使用PayMe於惠康惠顧任何金額之用戶，可獲贈100元優惠券，每位用戶限享此優惠一次，而用戶下次於惠康購物滿100元或以上，將自動扣除優惠券。由9月30日至10月31日，PayMe用戶於惠康購物滿300元或以上，即減30元（不適用於自助付款機）。

用戶於9月30日至10月31日完成登記為PayMe新用戶及完成香港身份證驗證，並於惠康購物滿100元或以上，可獲贈50元優惠券，下次於惠康購物滿100元或以上將自動扣除。現時PayMe用戶現可於全港超過280家惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver's the Delicatessen及Jasons ichiba使用PayMe付款。

PayMe指，由10月1日起，用戶使用PayMe於多家商戶消費，可享一系列折扣優惠：

PayMe購物優惠

• 新地商場：由10月1日起，用戶於23個新地商場消費滿200元或以上，即可於The Point App獲贈25元電子折扣券，最多可獲5張，送完即止

• MegaBox：由10月1日至31日，用戶於商場內消費滿800元或以上，最高可獲1,600元MegaBox商戶優惠券，以及最高100元IKEA宜家家居現金券

• 萬寧：由210月1日至12月31日，用戶可於萬寧門市及網店享高達378元折扣

• 實惠：由10月1日至31日，用戶購買收納用品滿100元或以上，即減10元；購買Space Cube 系列、Transformer變形傢俬系列、Sanrio系列及MOU RICORDO餐檯椅系列產品，可享九五折；如訂造家匠TMF傢俬正價滿50,000元或以上，並以PayMe 繳付訂金5,000元，可享額外2,000元折扣

• Nike Factory Stores：由10月1日至16日，用戶購買任何衣物，可享九折。由2022年11月1日至16日，用戶購物滿600元或以上，即減100元

• G2000：由10月1日至31日，用戶購物滿200元或以上，即減20元；購物滿1,000元或以上，即減100元

• 余仁生：由10月1日至23日，用戶於網上或實體店鋪購物折實滿500元，即減60元

• 莎莎：由10月7日至11月6日，用戶於網上或實體店鋪購物滿150元，即減50元

• Skechers：由10月1日至31日，用戶於Skechers專門店購買兩件貨品，即享八折；購買三件貨品或以上，即享七折

• GopopStation：由10月1日至31日，用戶於網上購物滿1,000元或以上，即減100元

• 友和：由10月1日至11月30日，用戶購物滿1,000元或以上，即減50元

• Zoff：由10月1日至11月17日，用戶購物滿998 元或以上，即減港幣 100 元；購物滿1,998 元或以上，即減250 元。用戶消費滿798元，可獲額外100元優惠券；消費滿1,098元，可獲額外200元優惠券

PayMe餐飲優惠

• 麥當勞：由10月24日至12月4日，用戶惠顧滿35元或以上，即可獲5元優惠券

• 星巴克：由10月1日至31日，用戶以PayMe於星巴克手機程式增值300元或以上，可獲享一杯免費中杯裝手調飲品；惠顧滿99元或以上，即減30元

• 燒肉Like：由10月1日至31日，用戶惠顧滿120元或以上，即可獲20元優惠券

• 魚尚：由10月1日至31日，用戶惠顧任何金額，即可獲3元優惠券

• 美心中菜：由10月1日至11月30日，用戶可享高達七折優惠

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