【異動股】 金科服務獲博裕溢價33%提全購 涉資47.6億元 金科服務午後復牌急升逾3成

金科服務（09666）獲新加坡基金博裕（Boyu Capital）提出全面收購，每股作價12元，較9月8日停牌前報9.02元溢價33%，倘全部要約股份的要約獲接納，全購總代價約為47.6億元。受收購消息刺激，金科股價午後復牌後隨即抽升，高見12.02元，最多升33.3%，暫報11.92元，仍大升32.2%，成交額7.2億元。

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要約完成後，博裕希望維持金科服務於聯交所主板的上市地位，及繼續現有業務。目前，博裕持有金科約1.5億股，佔已發行股本約22.7%；連同其一致行動人士，共持有約3.5億股，佔已發行股本約53.1%。集團認為，在充滿挑戰的行業及市場環境下要約，為股東提供良機，使其能夠以高於股份近期市價，且極具吸引力的溢價變現其於公司的投資。

大行予金科服務投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧