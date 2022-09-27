【小米新機】設雙主攝前置鏡頭　小米Civi2登場售約2,633港元起

▲ 是次小米Civi2主打女性市場，更與Hello Kitty聯名，推出「小白裙」百褶紋造型特別版。

小米今（27日）下午舉行新品發布會，帶來新5G手機機小米Civi2。其中外界最關注的，莫過於與iPhone 14 Pro「動態島」十分相似的「前置膠囊鏡頭」設計。雖然是次小米Civi 2的膠囊設計不能「動」，但就內藏前置3,200萬像素雙主攝，依然成為全場焦點。

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小米Civi系列向來主打輕薄、時尚和美顏自拍，今次小米Civi2也不例外，而且更於自拍鏡頭上作升級。新機前置鏡頭採用居中藥丸式挖孔設計，內設3,200萬像素像素廣角主攝+3,200萬像素超廣角主攝，邊框上方還有兩盏LED補光燈，支援多色溫四柔光燈、空間漸進虛化、美顏雙風格、質感美肌人像等等美顏功能；後置則搭配5,000萬像素IMX766主攝，以及2,000萬超廣角+微距鏡頭。

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而延續前代輕薄機身設計，小米Civi2機身厚度僅有7.23毫米，重量171.8克。規格方面，則配有高通Snapdragon 7 Gen 1處理器，內建支援67W快充的4,500mAh電池。

另外，是次小米Civi2主打女性市場，更與Hello Kitty聯名，推出「小白裙」百褶紋造型特別版。售價方面，小米Civi2 128G版本售價2,399人民幣（約2,633港元）、256G為2499人民幣（約2,742港元）、512G為2799人民幣（約3,072港元）。

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責任編輯：曾曉汶

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