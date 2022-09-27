【退休保障】保誠：92%受訪者低估預期壽命逾10年　推新產品保最初受保人至151歲

保誠今日公布 「長壽風險抗力調查」 結果，發現近四成年齡介乎50至60年歲，正踏入「黃金十年」的受訪者才剛開始為退休生活進行財務規劃，或甚至仍未開始規劃，更有高達92%受訪者低估預期壽命平均10.6年， 很可能錯估長壽風險。

據調查顯示，43%受訪者認為有急切需要準備退休生活的財務規劃。而距離目標退休年齡不足10年的群組，36%受訪者只是剛剛開始退休規劃，反映大部分 受訪者對為未來生活籌謀的迫切性缺乏了解。

若以政府統計處的平均預期壽命資料作比對，92%受訪者低估預期壽命，當中83%男受訪者認為個人預期壽命為81歲，比政府統計處預期壽命89歲低估8年；99%女受訪預期個人壽命為82歲，比起統計處的資料數據94歲，更是低估12年，顯示港人對預期壽命過於保守，或令退休規劃缺口更大。

事實上，據去年《香港統計月刊》發表的數據顯示，2020年男性及女性的平均預期壽命分別為82.9歲及88歲。保誠引用的是統計處推算2060年的預期壽命。

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另外，受訪者的平均目標退休年齡為66.6歲，並希望擁有330萬元作為退休儲備。 只有15%受訪者認為自己已為退休做好準備，並有信心能夠在經濟上支持退休生活。惟44%受訪者沒有足夠資金應對退休生活上的開支，更有21%人受訪期間仍未達成退休儲備目標的一半。

保誠將於10月3日推出全新「雋享入息保障計劃」，提供每月入息直至最初受保人151歲，期間可無限次更換受保人。投保第2至3年每年保證入息為保費1.008%，由第4年起，每年保證及非保證入息可達保費3.78%。

保誠行政總裁林智剛透露，隨着港府實施「0+3」檢疫安排，近期旅遊保險生意上升，未來會推出更多優惠。他又稱，保誠在發展本地市場同時，亦會為日後兩地通關做準備，故此會增聘前綫及後勤人手，預計年底增聘約1000名員工。

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