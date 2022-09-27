【親子好去處】荃灣廣場斥資逾2,000萬元升級遊樂設施 3萬呎戶外公園PLAY GARDEN明起免費開放 料可帶動人流及營業額升10%及15%

新鴻基地產（00016）旗下的荃灣廣場，宣布全面升級場內戶外空間及商戶組合，當中重點項目為L5樓層的戶外大型休憩空間及遊樂設施「PLAY GARDEN」，投資金額逾2,000萬元。商場亦將配合政府新一輪消費券投放400萬元加強推廣，加上10月新租戶陸續進駐商場，以及下半年節目效應帶動下，預料商場今年第四季的人流及營業額可按年升10%及15%。

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PLAY GARDEN戶外公園佔地逾3萬平方呎，將於明日起（28日）免費開放予公眾入場。公園提供9項多元化休閒及玩樂設施，當中以8米高「彩虹晴空塔」最為搶眼，其他遊樂設施還包括平衡橋、爬繩網、繩索、網管小隧道、梅花樁、攀爬彩球、圓形彈床裝置等，適合不同年齡及高度的兒童體驗。

新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯表示，荃灣西近年相繼落成大型私人屋苑，增加不少年輕中產家庭，商場希望繼續以社區為本，配合人們對戶外空間的需求。她透露商場現時的出租率近100%，當中不少為親子教育類別商戶，與PLAY GARDEN產生協同效應，包括啟發兒童創意的Rainbow Creative Arts，以及培養音樂技巧的Rex Music。

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商場今年亦將零售及商戶組合全面升級，新鴻基地產代理有限公司租務部助理總經理賴慧珊透露，單在2022年首三季商場已引入50間新商戶，涉及樓面近7萬平方呎，多家新店亦將相繼於10月登場。她亦預告商場10月份將與源自新加坡的「ART-ZOO藝術動物園」，於PLAY GARDEN舉行聯乘主題活動「我的快樂盒子UNBOX HAPPINESS」。

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責任編輯：嚴浩文