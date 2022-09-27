【NFT交易】App Store抽3成佣金　Epic Games CEO：蘋果扼殺NFT App

▲ 不少NFT團隊、針對NFT領域發展的初創公司卻因為蘋果App Store的交易抽成機制，對進駐App Store卻步。

元宇宙和NFT大行其道，各開發商更會推出相關的應用程式（App），以擴大應用層面。惟不少NFT團隊、針對NFT領域發展的初創公司卻因為蘋果App Store的交易抽成機制，對進駐App Store卻步。

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據外電報道，蘋果目前所有內部購買IAP（In-App Purchases）的交易抽成30%，而NFT實際成本往往超過30%，因此許多NFT團隊認為蘋果機制不合理，亦令其不願在App上提供NFT交易服務。即使蘋果將年收入低於100萬美元的公司抽成降至15%也是如此。

仍在對抗蘋果的知名遊戲開發商Epic Games行政總裁Tim Sweeney也在Twiiter上對此事發聲，認為蘋果正扼殺所有NFT App。

加密貨幣波動 影響NFT定價

此外，內部購買IAP必須以美元或其他能以實體通貨方式呈現的貨幣完成交易，並不接受加密貨幣。由於匯率變化很大，NFT價值容易受到加密貨幣波動影響，也不利於美元定價。據區塊鏈公司Pocket Network資訊總監（CIO）Arthur Sabintsev向外媒The Information表示，上述問題讓NFT難以定價。

NFT交易市場Rarible行政總裁Alexei Falin則表示：「感覺蘋果並非真的希望用戶能夠購買或出售 NFT」，App Store延後批准NFT和加密貨幣的App上架可能支持這個論點。根據Alexei Falin的說法，Rarible App需要好幾個月才能上架 App Store，但在Google Play只需要幾天的時間。

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責任編輯：張寶燕

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