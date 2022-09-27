【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名

踏入秋季，是郊遊活動的好時機。康樂及文化事務署（康文署）將於11月12日及13日（周六及日）舉辦「歡樂公園Happy@Parks」系列活動——「親子營敍星光下．大埔海濱公園」，參加者可在公園內的指定草地上體驗親子露營和參與各式活動的樂趣。

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參加親子露營活動人士，可於11月12日至下午2時30分開始參加大會安排在園內舉行的多項活動，包括風箏製作及同樂、草地滾球同樂、參觀花海和香港回歸紀念塔等一系列日間精彩活動。由晚上7時至10時30分舉行的特色節目，包括星空導賞、民歌同樂、昆蟲屋遊歷及欣賞昆蟲等。此外，大會更於翌日（11月13日）7時30分開始，為參加者安排漫步自然生態徑、樹木定向、風箏同樂以及親子遊戲等活動，內容非常豐富。

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除親子露營活動參加者外，上述晚間活動和日間活動亦歡迎市民即場報名參加。所有活動會於十一月十三日中午結束。



是次活動費用全免，申請親子露營活動參加者須以家庭組別報名，最少二人，最多四人，當中須包括家長及至少一名18歲以下的參加者。有興趣參與親子露營活動的家庭可由周三（28日）至10月7日在各區康樂事務辦事處索取報名表格，填妥後交回或寄回大埔區康樂事務辦事處，亦可透過康體通網上預訂服務或自助服務站報名。親子露營活動名額有限，若報名數目超過限額，大會將於10月18日以抽籤方式分配。另外，晚間活動和日間活動則接受即場報名。如有查詢，請在辦公時間內致電3183 9020與大埔區康樂事務辦事處聯絡。

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為符合《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及相關行政指令的規定，參加者在進入活動場地前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，在場職員亦會檢視進場人士的疫苗接種紀錄。而參加者亦須遵守《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）規定，在活動場地內須一直佩戴口罩。

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根據《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）及相關行政指令的規定，所有進入或身處上述設施的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。政府已在「疫苗通行證」加入「紅碼」及「黃碼」，以識別有較高感染風險的人士。活動現場人員會按相關規定拒絕有關人士進入。



為慶祝香港特別行政區成立25周年，康文署於今年6月至12月在轄下六個公園舉辦一系列不同主題的「歡樂公園Happy@Parks」活動，透過各種活動和遊戲，讓市民在假日與家人同樂，並於活動場地索取印章收集卡，參與康文署推出的紀念品換領計劃。市民出席指定的慶祝活動後，可在印章收集卡蓋上印章，於今年內集齊兩個文化節目及兩個康體活動共四個印章，即可換領由插畫師設計的25周年紀念限量康樂棋一盒，數量有限，換完即止。詳情可瀏覽康文署慶祝特區成立25周年活動專題網站www.25A-LCSDevents.gov.hk。

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責任編輯：陳詠妍