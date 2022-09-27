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【親子針卡】「疫苗通行證」新安排周五起實施　安心出行可加入長者兒童等針卡、上限最多8人

Hot Talk 16:42 2022/09/27

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【親子針卡】安心出行更新同行人士疫苗通行證　可加入長者兒童等針卡、上限最多8人

政府更新安心出行應用程式，新版本安心出行的更新內容包括容許儲存同行人士的疫苗通行證，上限最多8人。安心出行新版本容許用戶加入三類豁免使用安心出行程式者的疫苗通行證，包括65歲或以上人士、15歲或以下人士，以及其他獲政府或政府授權機構認可人士。

另外，程式支援儲存最多8名合符有關資格的同行人士疫苗通行證，但不會紀錄同行人士的出行紀錄。

政府提醒巿民，「疫苗通行證」新安排周五（30日）起實施，「疫苗通行證」適用年齡降至5歲，12歲或以上人士須於接種第二劑疫苗五個月內接種第三劑，市民應盡快接種疫苗，以符合「疫苗通行證」的接種要求。

同時，政府又特別提醒，市民應留意接種第二劑和第三劑疫苗的建議間距，特別是12至17歲人士接種第二劑和第三劑復必泰疫苗應相隔150日。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

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編輯：姚卓然

 

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