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【保險監管】前保險代理微信2000元人民幣買假證書虛報學歷　遭保監局禁止兩年內再申請牌照

Hot Talk 15:12 2022/09/27

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前保險代理微信2000元人民幣買假證書虛報學歷，遭保監局禁止兩年內再申請牌照。

保監局向一名前保險代理人採取紀律行動，禁止她於兩年內再次申請牌照。保監局指她使用虛假學歷證書，以證明自己在之前的自律規管制度下，符合成為保險代理人的最低學歷要求。

該名前代理人於2018年10月根據自律規管制度，即保監局於2019年9月23日開始直接規管持牌保險中介人之前，向保險代理登記委員會（委員會）申請登記成為保險代理人時，提交了一份虛假的學歷證書。

在保監局的調查中，該名前代理人承認其學歷證書並非真實，她並未於證書上所提及的學校就讀，亦沒有獲得其他資格，使其符合登記成為保險代理人的最低學歷要求，並且透過微信以2000元人民幣購買該學歷證書。

保險公司須在聘請過程中查核資料真確性

保監局指該名前代理人透過社交媒體購買虛假學歷證書，假裝達到成為保險代理人的最低學歷要求，是非常卑劣的行為，亦證明她不是成為保險代理人的適當人選。

保監局重申對此採取零容忍的態度，任何人士在之前的自律規管制度下，嘗試使用虛假學歷證書，均不會被視為適當人選，直至證明其已完全改過自新及恢復誠信（以及達至最低學歷要求）。

保監局又提醒，保險公司亦須確保在聘請和委任新入職保險代理人的過程中，充分查核向保監局遞交資料的真確性，並視之為新入職保險代理牌照申請程序的一部分。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

相關文章：

【保險監管】保險代理登記虛假學歷證書　被禁重投業界3年

記者：余倩敏

 

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