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【薪酬統計】本港6月平均工資率升1.9%　逾半成公司平均工資率按年上升

理財智慧 14:54 2022/09/27

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政府統計處公布6月平均工資率較上年同期上升1.9%，升幅較3個月前輕微加快。扣除通脹後，實質平均工資率微升0.1%。

統計處指出，約55%公司的平均工資率較上年同期上升，41%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘4%公司的平均工資率與上年同期相若。

今年6月，大部分包括在統計調查中的行業主類均錄得按年升幅，由1.8%至3.3%不等。但個人服務業和運輸業則分別錄得0.1%和0.6%的按年跌幅。

【筍工推介】發展局招聘研究主任 月薪逾6萬元 協助管理局方各社交媒體平台【見下頁

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製造業、住宿及膳食服務活動業、金融及保險活動業、地產租賃及保養管理業和專業及商業服務業錄得介乎0.1%至1.5%不等的按年升幅。

另一方面，進出口貿易、批發及零售業、運輸業和個人服務業則錄得由0.1%至2.3%不等的按年跌幅。

政府發言人表示，只要本地疫情維持受控，近來本地經濟活動恢復和勞工市場改善的趨勢在短期內應會持續，為工資及勞工收入帶來支持。

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撰文 : 陳楚琨

疫情 經濟 政府統計處 香港 通脹 金融 行業

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