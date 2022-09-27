▲ 【台海局勢】台灣政府稱謹慎考慮股市禁沽空令 資金嚴重外流時或進行外匯管制

隨著台股重挫且外資大舉撤出，台灣兩大財金首長雙雙被問到應對措施時表示，極端情況下會考慮股市限制沽空，但會審慎評估推行穩定措施的時機，以及資金嚴重外流時可進行外匯管制。

金管會主委黃天牧在回應質詢時表示，以往最極端的措施是限制沽空，或是提高沽空的成本，但這些措施都是雙面刃，因在穩定股價的同時會影響到流動性。

在匯市方面，問及如果美國大幅加息或是兩岸緊張，造成短期外資大舉匯出1000億美元的假設下，台灣會如何應對，央行總裁楊金龍表示，對於外資的撤出，目前為止中央銀行的應對都非常好，台灣擁有逾5000億美元外匯存款，足以應付1000億美元流出。

不過他也表示，當資本流出嚴重時便可能進行外匯管制，例如限制一天可以匯出多少資金，而這措施要配合股市，因為股市跟匯市是連動。

隨著聯儲會今年以來加息迅速，外資大舉撤出台股已逾430億美元，勢將創史上最大年度淨流出，台幣兌美元更是累計重挫逾10%，相當於1997年以來最大年度貶值。

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編輯：姚卓然