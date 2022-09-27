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【人才流失】新加坡推新簽證計劃吸納人才　ECA：或可留住香港第五波疫情時暫居當地人才

Hot Talk 14:51 2022/09/27

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ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示，新加坡推新簽證計劃，或可留住香港第五波疫情時暫居當地的人才。

新加坡近期宣布推出新的工作簽證計劃，人力資源管理顧問機構ECA International指，對吸納海外人才有一定的優勢。ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示，亞洲區內其他城市如上海及新加坡的競爭力，近15年來顯著增強，香港的競爭優勢已被逐漸削弱。由於香港一直採取比較保守的方法應對新冠疫情，這種弱化趨勢在過去12個月中尤為明顯。

新加坡新簽證回應人才關鍵訴求

關禮廉續指，作為一個國際都會以及連結中國內地和海外國家的重要樞紐，香港需要考慮調整有關政策，務求對標乃至趕超新加坡、杜拜、倫敦等超級國際樞紐。以香港在區域經濟內的地位，對一些跨國企業及外籍員工仍具有吸引力，香港應該更積極地放寬旅遊及檢疫措施，方便這些企業及其客戶、業務夥伴的員工自由進出。

港星在防疫政策上存在差異

對於新加坡的新簽證計劃，關禮廉認為旨在吸引對其經濟有關鍵影響的高價值人才，並回應這些人才的關鍵訴求，包括受養人的就業權利、續簽安排的連貫性等。這一計劃正針對香港在入境政策上的現有優勢，例如外籍人士的配偶有工作權利以及有獲得永久居留權的途徑等。

基於上述原因，他指新加坡有可能藉此成功留住香港第五波疫情高峰時期暫時遷居當地的人才，並吸引更多海外人才遷居新加坡而非香港，特別是考慮到兩地在新冠防疫政策上的差異。

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記者：余倩敏

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