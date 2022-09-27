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「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球

環球社會熱點 15:15 2022/09/27

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天文現象「木星衛」將於本港時間周二（27日）凌晨出現，今年亦是自1963年以來，木星最接近地球的時刻。美國太空總署表示，民眾使用普遍望遠鏡已能看到木星表面紋路；香港民眾只需抬頭看向東南方，就能看到木星。

安倍國葬今日下午1時舉行 耗費近億惹爭議  【下一頁】

美國太空總署（NASA）表示，木星與地球最遠距離約9.66億公里，木星將於當地時間周一（即香港時間周二）距離地球僅5.9億公里；亦是1963年10月以來，相隔59年最接近地球的一次。

適逢同日出現木星、地球與太陽連成一線的「木星衝」現象；由於木星接近地球的時間很少與「木星衝」重疊，今次屬觀賞木星的最佳時機。

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根據香港天文學會表示，木星衛將於周二凌晨3時33分出現，民眾只要抬頭望向東南方，肉眼已見最光亮的白色星星。

香港天文台稱，木星衝現象前後數周木星會相當明亮，屬觀測木星及表面大紅斑的理想時間。民眾可同時觀測木星最大的四顆衛星，如配備40倍或以上望遠鏡觀測木星，甚至能觀賞木星紋路。

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責任編輯：郭麗明

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