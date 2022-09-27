傳欠薪並將重組債務 國美承認薪酬發放應急調整

近日有內媒報道指，國美零售（00493）正在準備債務重整事宜，並選擇合適時間向法院提出申請。報道又指，國美債台高築流動性枯竭，目前已基本喪失債務償付能力。該報道引述多名國美員工指，他們截至9月25日的最晚發薪日仍未收到今年8月的工資，有總部員工指他們早前獲口頭通知稱８月工資將延遲發放，但沒有提到具體發放時間或發放工資比例，至於國美在勞動合同中承諾給予的半年績效，至今亦仍未發放。報道引述國美高層人士指，國美希望十一黃金周能保持正常業務運營，並在產生經營性現金流後補發工資。國美全日收報0.155元，無起跌。

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國美回應表示，受內外部一系列因素影響，當前確實遇到了前所未有的巨大困難和嚴峻挑戰，企業轉型進程受阻，現金流承壓明顯，盡管國美已經也正在通過持續聚焦主業、推進戰略轉型等手段做成最大程度的努力，但高企的經營成本依然是目前最沉重的包袱。國美承認，為保證公司正常運營，本月公司內部對薪酬發放做了一些臨時、應急調整，同時不排除將繼續實施減員計劃以進一步縮減運營成本。

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國美創辦人黃光裕去年出獄後回歸國美，但公司的門店銷售卻受疫情拖累，同時導致國美在上游供應商面前失去議價權。在經濟形勢轉變的衝擊下，國美零售今年上半年零售營收按年下滑超過五成，淨虧損近30億元人民幣。

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