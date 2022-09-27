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英國皇家郵政出紀念郵票 展英女王在位4時期面貌

環球社會熱點 14:40 2022/09/27

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已故英女王伊利沙伯二世已下葬，與父母及丈夫長眠於聖喬治教堂。英國皇家郵政近日宣布發行一套英女王紀念郵票，分別展示英女王在位4個時期的容貌。郵票將於11月10日起發售。

白金漢宮公布新英王標誌 查理斯三世時代揭幕 【下一頁】

4張郵票分別代表伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在位的4個時期，分別是1952年繼位﹑1968年﹑1984年及1996年。郵票為英王查理斯三世（Charles III）第一項批准，允許公開發售的英女王紀念品。

1952年的照片為當年英女王繼位時拍攝；1968年的照片為英女王身穿海軍服飾留影；1996年照片則在英女王出訪捷克時，在捷克城堡拍攝。

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【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔本周作廢 仍有3.6億張流通 【下一頁】

皇家郵政（Royal Mail）指郵票面額由1.85英鎊起，打包4張一齊入手價格為6.03英鎊，將於11月10日起販售。行政總裁湯普森（Simon Thompson）表示，郵票為紀念英女王在位超過70年間持續服務英國。

皇家郵政亦確認，印有查理斯三世肖像的郵票會在現存英女王版郵票用完後發表。

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責任編輯：吳漢培

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