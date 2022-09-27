為烏美女難民拋妻棄女 英男確認4個月戀情玩完

英國一名男子早前因戀上逃避戰火而到當地的烏克蘭女性難民，並與多年女友分手，引來大量關注。男子近日接受訪問承認，已和該烏克蘭女難民分手。他指對方不但用刀破壞租住的房屋，更干涉他與前女友所生的兩個女兒關係，令他無法接受。

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受俄烏戰爭影響，22歲烏克蘭美女卡爾卡迪姆（Sofiia Karkadym）逃往英國，5月時到任職保安的加尼特（Tony Garnett）和前女友洛娜（Lorna Garnett）家中暫住，未料10日後加尼特選擇公布與洛娜分手，並和卡爾卡迪姆一齊。

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加尼特近日接受英媒《每日郵報》訪問時確認，已和卡爾卡迪姆分手。加尼特表示，兩人曾發生激烈爭執，其後他已將對方趕出家門，並將卡爾卡迪姆個人物品用黑色大垃圾袋裝好，等待對方取回。

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加尼特稱卡爾卡迪姆酗酒（not being able to handle alcohol），及曾用刀破壞租住房屋的墻壁，導致他需報警求助。他同時表示自己始終將兩個女兒放在首位，但卡爾卡迪姆卻干涉他和女兒的關係。加尼特強調，他和卡爾卡迪姆作為情侶的關係已百分百完結。

加尼特和卡爾卡迪姆戀情僅維持4個半月，但他在採訪中強調，已無法忍受對方的虐待及憤怒情緒。他強調已為對方離開前女友及兩個女兒，盡力協助她一齊生活，明白兩人分手將引來大量關注，但她變得好鬥及憤怒令自己無法忍受，甚至擔心自身安全。他亦在採訪中祝願對方，能找到一個安全及快樂的容身之所。

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責任編輯：李俊儀