為烏美女難民拋妻棄女 英男確認4個月戀情玩完

英國一名男子早前因戀上逃避戰火而到當地的烏克蘭女性難民,並與多年女友分手,引來大量關注。男子近日接受訪問承認,已和該烏克蘭女難民分手。他指對方不但用刀破壞租住的房屋,更干涉他與前女友所生的兩個女兒關係,令他無法接受。

受俄烏戰爭影響,22歲烏克蘭美女卡爾卡迪姆(Sofiia Karkadym)逃往英國,5月時到任職保安的加尼特(Tony Garnett)和前女友洛娜(Lorna Garnett)家中暫住,未料10日後加尼特選擇公布與洛娜分手,並和卡爾卡迪姆一齊。

加尼特近日接受英媒《每日郵報》訪問時確認,已和卡爾卡迪姆分手。加尼特表示,兩人曾發生激烈爭執,其後他已將對方趕出家門,並將卡爾卡迪姆個人物品用黑色大垃圾袋裝好,等待對方取回。

加尼特稱卡爾卡迪姆酗酒(not being able to handle alcohol),及曾用刀破壞租住房屋的墻壁,導致他需報警求助。他同時表示自己始終將兩個女兒放在首位,但卡爾卡迪姆卻干涉他和女兒的關係。加尼特強調,他和卡爾卡迪姆作為情侶的關係已百分百完結。

加尼特和卡爾卡迪姆戀情僅維持4個半月,但他在採訪中強調,已無法忍受對方的虐待及憤怒情緒。他強調已為對方離開前女友及兩個女兒,盡力協助她一齊生活,明白兩人分手將引來大量關注,但她變得好鬥及憤怒令自己無法忍受,甚至擔心自身安全。他亦在採訪中祝願對方,能找到一個安全及快樂的容身之所。

