【保險市場】保誠林智剛：近幾個月本地與離岸生意增長不俗　擬增聘逾千理財顧問

▲ 保誠行政總裁林智剛表示，近幾個月生意錄不俗增長，擬增聘逾千人手。

保誠 （02378） 保險香港行政總裁林智剛指，自第五波疫情後，保誠業務每月均有增長，本地與離岸市場生意均錄不俗增長。保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅亦形容保誠業務有積極反彈，對第四季前景樂觀。

林智剛又透露，隨著市民出遊意慾愈來愈高，旅遊保險生意近期有所增加，會緊貼市場多推旅保產品與優惠。他續指，保誠在發展本地市場的同時，亦會為未來中港開關作準備，包括增加理財顧問及後勤人員人手。現時保誠整體在港有約2萬名理財顧問，目標是全年增聘逾千人。

對於已有銀行搶閘推出保障型投資相連壽險（「Protection Linked Plans」，簡稱PLP），吳詩雅回應指，保誠正積極部署推出PLP，又指保障型產品是未來的趨勢，故公司未來會全力推出該類產品。自願醫保推出3年，她指面世第2及第3年，保誠自願醫保業務分別已有42%及53%按年增長，反應不俗。

會緊貼市場多推旅保產品與優惠

林智剛補充指，鑑於客戶對醫療保障愈加重視，故保誠未來產品會優化醫療方面的保障。被問到大灣區保險售後服務中心的進展，林智剛稱保誠會緊貼大灣區發展作準備，正等待政府或監管方面的相關配套落實。

保誠下月初將推新退休相關保險產品，吳詩雅表示，保誠的銀保夥伴渣打 （02888） ，優先理財客戶層退休需求大，這批客戶追求穩陣回報之餘，亦有保單傳承的需要，故銀行是保誠銷售這類保險產品的適合渠道之一。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

相關文章：

【退休保障】保誠：9成香港受訪者低估自己壽命逾10年 推新保障至最初受保人151歲

【人事變動】保誠宣布委任林智剛為新任行政總裁 曾率花旗拓展保險業務

記者：余倩敏