【保險市場】保誠林智剛：近幾個月本地與離岸生意增長不俗　擬增聘逾千人手

▲ 保誠行政總裁林智剛表示，近幾個月生意錄不俗增長，擬增聘逾千人手。

保誠 （02378） 下月初將推新退休相關保險產品，保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅表示，保誠的銀保夥伴渣打 （02888） 之優先理財客戶層退休需求大，這批客戶追求穩陣投資回報之餘，亦有保單傳承的需要，故銀行是保誠銷售這類保險產品的適合渠道。

對於已有銀行搶閘推出保障型投資相連壽險（「Protection Linked Plans」，簡稱PLP），吳詩雅回應指，保誠正積極部署推出PLP，又指保障型產品是未來的趨勢，故公司未來會全力推出該類產品。自願醫保推出3年，她指面世第2及第3年，保誠自願醫保業務分別已有42%及53%按年增長，反應不俗。

會緊貼市場多推旅保產品與優惠

保誠行政總裁林智剛補充指，鑑於客戶對醫療保障愈加重視，故保誠未來產品會優化醫療方面的保障。被問到大灣區保險售後服務中心的進展，林智剛稱會緊貼大灣區發展作準備，並等待政府或監管方面的相關配套。

自第五波疫情後，林智剛指保誠於最近幾個月，不論本地還是離岸市場生意均錄不俗增長。吳詩雅亦形容保誠業務有積極反彈，對第四季前景樂觀。

林智剛又透露，隨著市民出遊意慾愈來愈高，旅遊保險生意近期有所增加，會緊貼市場多推旅保產品與優惠。他續指，保誠在發展本地市場的同時，亦會為未來中港開關作準備，包括增加理財顧問及後勤人員人手。現時保誠整體在港有2萬名員工，目標是員工人數錄逾千增幅。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

相關文章：

【退休保障】保誠：9成香港受訪者低估自己壽命逾10年 推新保障至最初受保人151歲

【人事變動】保誠宣布委任林智剛為新任行政總裁 曾率花旗拓展保險業務

記者：余倩敏