【醫療科技】微針貼片技術　實現快速無痛紋身

▲ 微針貼片的用法相當簡單，只要將貼片壓在皮膚上數分鐘，微針就會溶解並釋放墨水，然後墨水會沉積在真皮層中。（Gatech）

紋身除了是藝術的表現外，也可用於醫學用途；但傳統的紋身方法，需用上大針頭反覆刺入皮膚製作圖案，過程耗時且令人疼痛。

有大學利用微針（Micro-needle，MN）技術，研發一款貼片能實現無痛紋身，只需數分鐘就能把圖案紋上皮膚，亦解決醫學紋身（Medical Tattoos）時效較短的問題。

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醫學紋身主要有醫療及美容兩種用途。先說醫療用途，例如一些患有糖尿病或癲癇症的病人，不想經常帶着電子手環監測健康水平，因此採用輕便且美觀的醫學紋身會是他們的替代方案。

在涉及輻射的乳癌療程中，醫學紋身會用作指導用途，標示進行放射治療的部位；而在切除乳房的手術後，醫療紋身也可用作繪制乳暈，恢復本身的乳房外觀等。

至於手術或燒傷都有可能留下疤痕問題，同樣能夠透過紋身來掩蓋疤痕，達到改善外觀的美容效果，讓病人重拾自信。

傳統紋身方法 存感染風險

無論是藝術抑或是醫學用途的紋身，一般都會使用內含墨水的大針頭，在皮膚上以每分鐘50到300次的頻率進行反覆穿刺，目的是將墨水注入皮膚真皮層，但這傳統方法需時較長，過程亦難免令人感到疼痛。

另一種僅塗於表皮的紋身方法，病人雖然不會感到疼痛，但缺點是紋身容易脫落、時效短，不太適用於長期醫療監測。

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佐治亞理工學院（Gatech）化學及生物分子工程教授Mark Prausnitz指出，傳統的紋身方法會將墨水注入皮膚的深層，但就容易損害皮膚並導致血栓形成，造成瘀傷；如果在完成紋身後，未有照料好傷口，甚至會有細菌感染的可能。

為開發一種既能消除疼痛感、又能延長時效的紋身方法，Mark Prausnitz與研究團隊參考用於注射疫苗的微針技術，發明了一款微針貼片，能以低成本方式，達到快速、無痛、無血的紋身效果。

針頭比1粒沙小 過程不流血

微針貼片上的每枝微針，針頭比一粒沙子還小。研究人員會根據需要的圖案，先為貼片製作微針模具，然後再向模具注入紋身墨水，最後添加貼片背襯以便於應用。

微針貼片的用法相當簡單，只要將貼片壓在皮膚上數分鐘，微針就會溶解並釋放墨水，然後墨水會沉積在真皮層中，優點是過程快速，且不會造成疼痛或流血，適合任何人士使用。

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Mark Prausnitz表示，微針設計成只會破壞皮膚的最表層，而避開神經末梢和血管，使其達至無痛，並較傳統方法更安全。微針也可視乎需要，排列成各種圖案、數字、文字或符號設計，包括二維碼（QR Code）。

此外，微針貼片的紋身持續性可長達至少一年，這將有利於長期醫學監測用途，而且其適用也不限於人類。例如，一些流浪貓狗會以「剪耳朵」形式標記為絕育狀態，但這做法會對動物身體造成傷害，而微針貼片則成為有效的替代方案，透過紋身對牠們進行識別及觀察。

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記者：陳卓賢