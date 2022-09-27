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俄男疑拒服兵役當眾自焚 多處徵兵辦公室遇襲

環球社會熱點 13:51 2022/09/27

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俄羅斯總統普京下達局部動員令後，引起國內強烈反彈。外媒報道指，俄羅斯發生多宗與動員令有關的罪案。其中西伯利亞周一（26日）有男子不滿無軍事經驗的朋友收到徵兵傳票，在當地徵兵辦公室開槍；亦有男子因不想服兵役，當眾在汽車站內自焚。

俄羅斯爆校園槍擊 15死包括11學生（第四版） 【下一頁】

外媒報道指，西伯利亞伊爾庫茨克州（Irkutsk）周一有男子闖入徵兵辦公室，向指揮宮開槍後被捕。網上流傳影片顯示，身穿迷彩服的男子走上禮堂舞台，向另一名男子開槍，所有在場人士嚇得跑離現場。

目擊者稱，該男子開槍前曾高呼「無人會去任何地方」（Nobody is going to go anywhere）。當地州長證實事件導致一名徵兵指揮官受重傷，正接受治療。

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俄婦女上街加入反動員示威 警曾向天開槍 【下一頁】

據悉，開槍男子是25歲居民Ruslan Zinin，因不滿政府聲稱只招募經驗豐富的預備役人員，但友人沒有軍事經驗卻收到徵兵傳票，於是發動襲擊。

外媒報道指，當地西部Ryazan市同日有男子在公共巴士站內，大叫「我唔想去打仗」後當眾自焚，救護人員及警察其後趕到現場。

根據俄羅斯獨立媒體Mediazona及《莫斯科時報》統計，自公布動員令以來，全國最少有20個徵召辦公室被縱火燒毀。

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責任編輯：郭麗明

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