俄男疑拒服兵役當眾自焚 多處徵兵辦公室遇襲

俄羅斯總統普京下達局部動員令後,引起國內強烈反彈。外媒報道指,俄羅斯發生多宗與動員令有關的罪案。其中西伯利亞周一(26日)有男子不滿無軍事經驗的朋友收到徵兵傳票,在當地徵兵辦公室開槍;亦有男子因不想服兵役,當眾在汽車站內自焚。

外媒報道指,西伯利亞伊爾庫茨克州(Irkutsk)周一有男子闖入徵兵辦公室,向指揮宮開槍後被捕。網上流傳影片顯示,身穿迷彩服的男子走上禮堂舞台,向另一名男子開槍,所有在場人士嚇得跑離現場。

目擊者稱,該男子開槍前曾高呼「無人會去任何地方」(Nobody is going to go anywhere)。當地州長證實事件導致一名徵兵指揮官受重傷,正接受治療。

據悉,開槍男子是25歲居民Ruslan Zinin,因不滿政府聲稱只招募經驗豐富的預備役人員,但友人沒有軍事經驗卻收到徵兵傳票,於是發動襲擊。

外媒報道指,當地西部Ryazan市同日有男子在公共巴士站內,大叫「我唔想去打仗」後當眾自焚,救護人員及警察其後趕到現場。

根據俄羅斯獨立媒體Mediazona及《莫斯科時報》統計,自公布動員令以來,全國最少有20個徵召辦公室被縱火燒毀。

