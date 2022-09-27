▲ 【電子消費券】新地推「消費重重有賞」 派逾300萬Point Dollar

港府10月開始派發最後一輪3000元消費券，新地 （00016） 公布新一輪消費券獎賞「消費重重有賞」送出300萬Point Dollar，並與五家電子消費券營運商BoC Pay、PayMe、八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK合作推出專屬優惠。

「消費券大激賞 $300萬Point Dollar鬥快搶」活動

新地表示，於10月1日至31日期間，The Point會員以6大儲值支付工具消費每滿300元，並以The Point App或於顧客服務中心登記積分，即可獲1枚電子印花；每集齊3枚印花，可換領20元Point Dollar獎賞，每位會員於整個推廣期內最多可獲18枚印花及高達120元Point Dollar獎賞。

Boc Pay可賺高達2,220元Point Dollar

即日起至11月底，市民於新地商場以BoC Pay累積單日消費滿1,500元，可獲50元Point Dollar；滿3,000元可獲100元Point Dollar；滿5,500元可獲220元Point Dollar。市民如非以BoC Pay登記消費券，亦可透過已綁定信用卡賬戶、智能賬戶或支付賬戶之BoC Pay消費，每位會員最高可獲2,220元Point Dollar。

PayMe可賺高達125元電子折扣券

10月1日起，市民以PayMe消費滿200元，即可獲25元新地商場電子折扣券，供下次消費滿100元使用，每位會員於所有商場最多可獲5張電子折扣券，共125元。

八達通周末可賺高達60元Point Dollar

即日起至10月30日（逢星期五、六及日），以八達通卡消費滿200元兼登記The Point積分，可獲1個電子印花；集齊3個印花即可換領20元Point Dollar，每位會員最多可換領60元Point Dollar於新地商場作現金消費。

WeChat Pay HK每月可賺高達30元電子現金券

市民於WeChat Pay HK「每月狂賞印」完成指定任務可賺取「狂賞印」電子印花，集齊3個印花即可兌換5元新地商場指定商戶或The Point專屬電子現金券（消費滿10元時使用）。10月上旬起，用戶更可以5個印花兌換10元新地商場指定商戶專屬電子現金券（消費滿$60時使用）。每位用戶每月可兌換5元及10元電子現金券各2張，合共30元。

AlipayHK最高可賺額外10,000積分

The Point將於11月1日登陸AlipayHK小程式，推廣期內，會員在新地商場以AlipayHK消費滿50元，並在AlipayHK小程式上載單據，即可賺取1.5倍The Point會員積分，每位會員最多可享額外10,000積分。Alipay用戶於推廣期內綁定The Point會員賬號或登記The Point會員，即賞15元迎新電子禮券，消費滿50元可使用。

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記者：宋佩恩