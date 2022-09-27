北溪二號管道壓力神秘驟降 丹麥：氣體已洩至波羅的海

受俄烏戰爭影響，連接俄羅斯及德國的北溪二號天然氣管道已被叫停。北溪二號的德國營運商表示，海底管道壓力在一夜之間驟降，目前尚未清楚原因。丹麥當局表示，北溪二號管道外洩氣體已進入波羅的海，要求船隻避開有關海域一座島嶼附近海域航行。

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北溪二號（Nord Stream 2）營運商表示，海地管道壓力在一夜之間突然從105巴（bar），暴跌至7巴。營運商同時透露，雖然管道從未投入使用，但當中含有部分密封氣體。德國經濟部發表聲明表示，目前尚未清楚當中原因，但指已就事件通知丹麥，正確定壓力驟降位置是否屬德國水域。

丹麥能源機構周一（26日）發表聲明表示，丹麥地區的北溪二號管道出現外洩，氣體已進入波羅的海。丹麥亦要求船隻避開博恩霍爾姆島（island of Bornholm）附近5海里範圍航行。

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北溪一號（Nord Stream 1）管道營運商Nord Stream AG周一夜晚亦指，兩條天然氣管道壓力都有下降，目前正調查原因。德國能源監管機構負責人穆勒（Klaus Mueller）在社交平台Twitter上強調，事件對德國能源供應安全無影響。據報德國目前天然氣儲存量達滿額的91%。

北溪二號管道旨在增加俄羅斯向德國提供一倍天然氣供應量，俄烏戰爭爆發前管道已經完工，並已充滿3億立方米的天然氣。但在俄羅斯正式入侵烏克蘭前數日，德國當局決定無限期叫停。

獨立商品情報服務公司ICIS（Independent Commodity Intelligence Services）天然氣分析主管Tom Marzec-Manser表示，歐洲市場上無人認為北溪二號會投入運作，料事件對天然氣價格無影響。

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責任編輯：李俊儀