  • 30°C
香港時間 : 2022927日 (週二) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐】滙豐香港林慧虹：現有逾300萬名數碼活躍用戶　較疫前增兩倍

Hot Talk 12:50 2022/09/27

分享：

分享：

【HSBC滙豐】滙豐香港林慧虹：現有逾300萬名數碼活躍用戶　較疫前增兩倍

HSBC滙豐 （00005） 香港區行政總裁林慧虹在香港銀行家峰會上表示，目前滙豐香港數碼活躍用戶超過300萬個，較疫前增兩倍，98%的交易透過數碼渠道進行。85%中小企客戶已登記網上銀行，可進行線上交易。

她指，過去6個月，該行在大灣區內發起50億美元可持續基金，幫助區內企業有資金朝可持續方向轉型。該行期間在香港政府的零售綠債中做聯席牽頭行，參與港鐵 （00066） 的綠債，亦與國泰航空 （00293） 就可持續航空燃油方面有合作。該行亦牽頭參與西九文化區40億港元可持續掛鈎貸款。

人才方面，林慧虹表示，該行自1965年起發起獎學金計劃，惠及6700名在港學生，今年該行吸納畢業培訓生、暑期實習生超過350人。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

相關文章：

【香港加息】金管局阮國恒：香港銀行體系分類貸款比率升至1.1%　料續升但幅度不明顯

【退休保障】保誠：9成香港受訪者低估自己壽命逾10年　推新保障至最初受保人151歲

【本地地產】美銀維持本港樓價今、明兩年累跌15%至20%預測　受美國利率持續高企所拖累

記者：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
國泰航空 港鐵 港股 畢業 職位招聘 數碼轉型 可持續發展 國泰航空（00293） 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【物管股】金科服務獲博裕溢價33%提全購、涉資47.6億元 　午後復牌即升27%

下一篇文章

【中國經濟】世銀下調中國今年GDP增長預測2.2百分點　未能「保3」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】夜期轉跌34點　滙豐ADR僅高港0.5%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期轉跌34點　滙豐ADR僅高港0.5%（不斷更新）
【英鎊危機】新加坡銀行：英國減稅引發「雙赤字」外資拒賣帳　或墮「披索式風險」
【英鎊危機】新加坡銀行：英國減稅引發「雙赤字」外資拒賣帳　或墮「披索式風險」
【英鎊危機】英債風聲鶴唳　一隻低風險英國政府債券驚見跌穿50英鎊
【英鎊危機】英債風聲鶴唳　一隻低風險英國政府債券驚見跌穿50英鎊
【美股期貨】道指期貨升178點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升178點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【英鎊走勢】滙豐最多跌8%、長和跌半成創重組後新低　英鎊兌美元創新低後重上1.07　兌港元返回8.4算
【英鎊走勢】滙豐最多跌8%、長和跌半成創重組後新低　英鎊兌美元創新低後重上1.07　兌港元返回8.4算
【網絡傳聞】內地網傳40億理財產品「爆雷」　東亞中國：虛假訊息、已報公安　作為代銷行關注民生信託產品到期延後分配
【網絡傳聞】內地網傳40億理財產品「爆雷」　東亞中國：虛假訊息、已報公安　作為代銷行關注民生信託產品到期延後分配
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款