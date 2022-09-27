▲ 【HSBC滙豐】滙豐香港林慧虹：現有逾300萬名數碼活躍用戶 較疫前增兩倍

HSBC滙豐 （00005） 香港區行政總裁林慧虹在香港銀行家峰會上表示，目前滙豐香港數碼活躍用戶超過300萬個，較疫前增兩倍，98%的交易透過數碼渠道進行。85%中小企客戶已登記網上銀行，可進行線上交易。

她指，過去6個月，該行在大灣區內發起50億美元可持續基金，幫助區內企業有資金朝可持續方向轉型。該行期間在香港政府的零售綠債中做聯席牽頭行，參與港鐵 （00066） 的綠債，亦與國泰航空 （00293） 就可持續航空燃油方面有合作。該行亦牽頭參與西九文化區40億港元可持續掛鈎貸款。

人才方面，林慧虹表示，該行自1965年起發起獎學金計劃，惠及6700名在港學生，今年該行吸納畢業培訓生、暑期實習生超過350人。

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記者：胡學能