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【安倍國葬】排隊人數眾多 提前開放獻花

環球社會熱點 12:45 2022/09/27

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日本前首相安倍晉三的國葬在周二（27日）舉行，民眾可到場地附近公園獻花悼念。由於排隊人龍甚長，官方決定提前開放場地讓民眾入內悼念安倍。同一時間有人繼續抗議，反對為安倍舉行國葬。

【安倍國葬】今日下午1時舉行 耗費近億惹爭議 【下一頁】

周二清晨開始，已有大批民眾前赴安倍國葬場地武道館附近的九段坂公園，準備向安倍獻花悼念。公園原定於當地時間上午10時開放（香港時間上午9時），但因排隊人數眾多，當局決定提前開放。

現場照片可見，獻花人龍甚長，多數人身穿黑衣前來，等候人士包括有需要坐輪椅的民眾。由於等候時間甚長，不少民眾坐在路邊休息。獻花人士進入獻花台前，需接受嚴格檢查確保安全。

多數人身穿黑衣前來。

輪候人士包括需要坐輪椅的民眾。

當局決定提早開放獻花。

有民眾抹淚離開。

安倍晉三國葬舉行在即。

警方加強巡邏國葬場地。

警方加強國葬保安。

民眾前來悼念安倍。

有民眾繼續示威抗議國葬安倍。

【安倍晉三國葬】日本部署2萬警力戒備 多國政要料出席 【下一頁】

不過，東京及其他地區亦有民眾發起示威，抗議為安倍舉行國葬。有民眾堅持反對國葬安倍，不認同平民應獲國葬待遇，亦不認為政府應該花費公帑支付國葬開支。

安倍國葬會於當地時間下午2時開始（香港時間下午1時），將有218個國家及國際機構代表出席，共約4,300人，其中約700人來自海外。

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責任編輯：吳漢培

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