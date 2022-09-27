【小米盒子4K】小米擬海外推第二代小米盒子4K　獲美FCC認證

小米盒子等Android電視盒子以平價、只需接連上網便可看盡中外劇集及直播球賽為賣點，近年在城中熱賣。據科技網站《Gizmochina》報道，近日在日美國聯邦通信委員會（FCC）網站發現為型號MDZ-28-AA的小米盒子4K（第二代）認證資料，估計小米即將發布，並會在海外市場發售。

早期的小米盒子原本僅在中國市場發售，直到2016年10月起才推出預載Android系統的國際版本，在全球範圍銷售。至2018 年再發售預載Android TV系統的小米盒子S，運行Android TV Oreo版本，後來更新為Pie。

至2020年中，小米首度推出電視 遙控 產品，並且在去年12月推出「電視棒4K」版本，預載Android TV 11系統，並提供4K UHD和支援杜比全景聲，預計該取得FCC認證的小米盒子4K亦會有類似的功能。

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處理器有待公布 料顯示4K HDR影片內容

FCC近日已為小米盒子4K（第二代）裝置進行通訊及射頻認證，惟未公開該款小米盒子的實際規格配置，因此目前仍無法得悉小米選用哪款處理器。

另從產品命名Xiaomi Box 4K估計，該電視盒子至少可以顯示4K HDR影片內容，其他資料則顯示，小米盒子4K（第二代）將支援5.2版本藍牙BR+EDR、藍牙 LE，以及2.4GHz、5GHz Wi-Fi。 配件方面，則包括一個遙控器、HDMI延長線、5W 電源轉接器 （5V-1A）等。至於具體 上市日期或價格消息，則有待官方公布。

責任編輯：張寶燕

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