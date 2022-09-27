  • 31°C
香港時間 : 2022927日 (週二) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米盒子4K】小米擬海外推第二代小米盒子4K　獲美FCC認證

科技 14:30 2022/09/27

分享：

分享：

小米盒子等Android電視盒子以平價、只需接連上網便可看盡中外劇集及直播球賽為賣點，近年在城中熱賣。據科技網站《Gizmochina》報道，近日在日美國聯邦通信委員會（FCC）網站發現為型號MDZ-28-AA的小米盒子4K（第二代）認證資料，估計小米即將發布，並會在海外市場發售。

早期的小米盒子原本僅在中國市場發售，直到2016年10月起才推出預載Android系統的國際版本，在全球範圍銷售。至2018 年再發售預載Android TV系統的小米盒子S，運行Android TV Oreo版本，後來更新為Pie。

至2020年中，小米首度推出電視遙控產品，並且在去年12月推出「電視棒4K」版本，預載Android TV 11系統，並提供4K UHD和支援杜比全景聲，預計該取得FCC認證的小米盒子4K亦會有類似的功能。

【蘋果動向】蘋果先買後付服務Apple Pay Later　或延於2023年春季推出

【Nothing新品】英初創Nothing預告推新產品　透明無線耳機將再登場？

處理器有待公布　料顯示4K HDR影片內容

FCC近日已為小米盒子4K（第二代）裝置進行通訊及射頻認證，惟未公開該款小米盒子的實際規格配置，因此目前仍無法得悉小米選用哪款處理器。

另從產品命名Xiaomi Box 4K估計，該電視盒子至少可以顯示4K HDR影片內容，其他資料則顯示，小米盒子4K（第二代）將支援5.2版本藍牙BR+EDR、藍牙 LE，以及2.4GHz、5GHz Wi-Fi。配件方面，則包括一個遙控器、HDMI延長線、5W電源轉接器（5V-1A）等。至於具體上市日期或價格消息，則有待官方公布。

責任編輯：張寶燕

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本網的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【華為HDC2022】華為開發者大會　延期至11月4日舉行
2022/09/26
【華為HDC2022】華為開發者大會　延期至11月4日舉行
【惡意App】報告：10款蘋果App Store應用程式　含廣告欺詐軟件
今日
【惡意App】報告：10款蘋果App Store應用程式　含廣告欺詐軟件
【串流遊戲】Netflix建首間自家遊戲工作室　續擴展串流遊戲領域
今日
【串流遊戲】Netflix建首間自家遊戲工作室　續擴展串流遊戲領域
【WhatsApp語音通話】新功能似足FaceTime？　WhatsApp將設語音通話連結
今日
【WhatsApp語音通話】新功能似足FaceTime？　WhatsApp將設語音通話連結

你可能感興趣

【華為HDC2022】華為開發者大會　延期至11月4日舉行
16:05 2022/09/26
【華為HDC2022】華為開發者大會　延期至11月4日舉行
【惡意App】報告：10款蘋果App Store應用程式　含廣告欺詐軟件
今日 11:34
【惡意App】報告：10款蘋果App Store應用程式　含廣告欺詐軟件
【串流遊戲】Netflix建首間自家遊戲工作室　續擴展串流遊戲領域
今日 12:30
【串流遊戲】Netflix建首間自家遊戲工作室　續擴展串流遊戲領域
科技產品 移動裝置 藍牙 Wi－Fi 小米 電視 HDR 4K 中國 Android

下一篇文章

【WhatsApp語音通話】新功能似足FaceTime？　WhatsApp將設語音通話連結
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【華為HDC2022】華為開發者大會　延期至11月4日舉行
【華為HDC2022】華為開發者大會　延期至11月4日舉行
【碳中和】煤氣公司擴大S-Carbon平台應用　覆蓋5供應商
【碳中和】煤氣公司擴大S-Carbon平台應用　覆蓋5供應商
【限制打機】騰訊遊戲、網易遊戲續推「限玩令」　國慶假期未成年人士每日限打機1小時
【限制打機】騰訊遊戲、網易遊戲續推「限玩令」　國慶假期未成年人士每日限打機1小時
【AI應用】《星球大戰》黑武士配音員　將續以AI配音
【AI應用】《星球大戰》黑武士配音員　將續以AI配音
【元宇宙】Google、Meta使用流量太多　歐盟電信商要求分攤網絡成本
【元宇宙】Google、Meta使用流量太多　歐盟電信商要求分攤網絡成本
【伊朗衝突】Elon Musk啟動星鏈　助伊朗民眾躲網絡審查
【伊朗衝突】Elon Musk啟動星鏈　助伊朗民眾躲網絡審查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款