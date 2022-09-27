【退休保障】保誠：9成香港受訪者低估自己壽命逾10年　推新保障至最初受保人151歲

▲ 保誠：9成香港受訪者低估自己壽命逾10年。圖為保誠行政總裁林智剛。(湯致遠攝)

保誠最新調查指出，近四成介乎50至60年歲受訪者才剛開始為退休生活進行財務規劃，或甚至仍未開始規劃，高達92%受訪者低估預期壽命平均10.6年，很可能錯估長壽風險。

該調查指，43%受訪者認為有急切需要準備退休生活的財務規劃，而距離目標退休年齡不足10年的群組，36%受訪者只是剛剛開始退休規劃 ，反映大部分受訪者對為末來生活籌謀的迫切性缺乏了解。

保誠：99%女受訪者低估壽命

92%受訪者低估預期壽命，當中83%的男受訪者低估自己壽命平均8年（自己預期的 81 歲相比以香港政府統計處參考資料計有的預期壽命 89歲）， 99%女受訪者低估自己壽命，當中的平均數為12年（自己預期的82歲相比香港政府統計處的預期壽命94歲）。

值得注意是，據本報翻查統計處資料，於2020年，男性的出生時平均預期壽命是83年，女性則是88年，統計處的「預期壽命」所指的是「以2020年的每個年齡的死亡率計算，一個於2020年剛出生的男嬰的平均預期壽命」。保誠所引用的是，港府推算2065年的香港男性、女性預期壽命。

港人平均目標退休年齡66.6歲

當被問及若比自己預期更為長壽時，保誠指出，只有13%受訪者表示為退休生活感到憂慮 。63%預計退休後需要減少開支，恐令退休後生活質素下降。

另一方面．受訪者的平均目標退休年齡為66.6歲，希望擁有330 萬港元財富作為退休儲備。只有 15% 受訪者認為自己己為退休做好準備，並有信心能夠在經濟上支持退休生活。然而，44%受訪者沒有足夠資金應對退休生活上的開支，21%在受訪期間仍末達成退休儲備目標的一半。

另外，受訪者認為自己準備最為不足的是購買有一份具良好保障的醫療保險（只有 42%有準備）及為退休生活做好財務上的安排（只有39%有準備）。

保誠又宣布，10月3日推出全新「雋享人息保障計劃」，提供每月入息直至最初受保人151歲。

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記者：余倩敏