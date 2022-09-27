【香港加息】金管局阮國恒：香港銀行體系特定分類貸款比率升至1.1%　料續升但幅度不明顯

▲ 【香港加息】金管局阮國恒：香港銀行體系分類貸款比率升至1.1％ 料續升但幅度不明顯

金管局副總裁阮國恒在香港銀行家峰會上表示，香港銀行體系的特定分類貸款比率由今年首季的0.98%，升至第二季的1.1%，預期該比率仍續上升，但升幅可能不會很明顯，因為對比目前國際間或長期歷史平均水平，現比率仍是很可控的水平。

他指特定分類貸款比率上升，主要是特定行業出現評級下降，包括特定的內房發展商，金管局已提醒銀行在處理高槓桿借款人的與內地相關借貸時，需要很小心，因此香港的銀行在內房發展商方面，風險並不集中，亦都沒有銀行正面對集中的暴露，所以目前風險是非常可控。

然而，他強調宏觀風險環境仍在惡化，息率急升影響部分借款人的還款能力。當局正密切監察按揭借貸情況。他指雖然借款人的還款能力可能受壓，但最近住宅借貸拖欠比率是0.05%，是很低的水平。

上半年逾1.2萬宗欺詐 金錢損失累計21億

阮國恒又提到，本港今年上半年有逾1.2萬宗欺詐案，按年升42%，受害人蒙受損失合計21億港元，以網購詐騙、就業詐騙、投資詐騙、電話詐騙等錄得較高升幅。金管局、香港銀行公會及多家銀行的代表聯同警方組成的反訛騙及洗黑錢情報工作組（FMLIT），於今年上半年內協助警方沒收或凍結約值8.2億港元的犯罪所得。

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記者：胡學能