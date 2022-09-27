▲ 【香港加息】金管局阮國恒：香港銀行體系分類貸款比率升至1.1％ 料續升但幅度不明顯

金管局副總裁阮國恒在香港銀行家峰會上表示，香港銀行體系的分類貸款比率由今年首季的0.98%，升至第二季的1.1%，預期該比率仍續上升，但升幅可能不會很明顯，因為對比目前國際間或長期歷史平均水平，現比率仍是很可控的水平。

他指分類貸款比率上升，主要是特定行業出現評級下降，包括特定的內房發展商，金管局已提醒銀行在處理高槓桿借款人的與內地相關借貸時，需要很小心，因此香港的銀行在內房發展商方面，風險亦不集中，亦都沒有銀行正面對集中的暴露，所以目前風險是非常可控。

然而，他強調宏觀風險環境仍在惡化，息率急升影響部分借款人的還款能力。當局正密切監察按揭借貸情況。他指雖然借款人的還款能力可能受壓，但最近住宅借貸拖欠比率是0.05%，是很低的水平。

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記者：胡學能