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【加拿大旅遊】加拿大：10月取消所有檢疫隔離限制　入境無需接種疫苗、乘交通工具不用戴口罩

Hot Talk 12:15 2022/09/27

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【加拿大旅遊】加拿大：10月取消所有檢疫隔離限制　入境無需接種疫苗、乘交通工具不用戴口罩

加拿大宣布，自10月1日起取消所有入境限制，所有入境人士包括專業運動員，無需於登機前提供檢測證明，到達後亦不用再進行檢測及隔離，也不用符合疫苗接種要求。加拿大政府同時指，入境人士不用再使用ArriveCan app上，填寫疫情相關訊息。

大摩：內需成中國經濟增長唯一引擎　料中央未來數月公布明年春季開關【下一頁】

「撤銷入境防疫措施源於多個原因，包括加拿大已度過了變種病毒Omicron BA.4及BA.5的高峰，而且接種比率高企，住院率及死亡率偏低，同時有充夠的疫苗加強劑、快速測試及治療疫情的方案。」

加拿大交通部亦宣布，10月開始於飛機及火車上，不再強制規定要配戴口罩，主要由於數以千萬的加拿大居民已接種疫苗，但當局亦建議居民在人多擠迫的地方配戴口罩。

總商會：商務客仍卻步來港　促盡快「0+0」【下一頁】

現時未有接種疫苗的入境人士，進入加拿大後需要進行檢測及14天隔離。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

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編輯：陳韻妍

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疫情 經濟 公立醫院 快速測試 防疫措施 疫苗 口罩 運動員 加拿大

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