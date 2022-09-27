▲ 【中國經濟】世銀下調中國今年GDP增長預測2.2百分點 未能「保3」

世界銀行最新發表報告指出，因應中國清零政策阻礙工業生產、國內銷售及進出口，下調中國今年增長預測2.2個百分點至2.8%，較去年GDP增長8.1%大幅減慢；明年增長預測為4.5%。

報告指，中國在防疫方面取得的成功伴隨著巨大的經濟成本代價，房地產嚴重滑坡也為中國經濟帶來的壓力，由於開發商疲於應對債務，加上爛尾項目使市場失去信心，中國樓市的銷量、價格和建築活動都在下滑。

世銀：東亞及太平洋地區經濟增長勝中國 「區內角色轉換」

世界銀行又預計，受中國經濟放緩拖累，下調東亞及太平洋地區全年經濟增長預測值3.2%，較4月份預測下跌1.8個百分點，按年低4個百分點。雖然降低區內經濟增長預測，但世銀經濟學家Aaditya Mattoo指，與中國經濟相比，區域內出現角色轉換，長期帶頭增長的中國正落後於其他經濟體。

該行東亞和太平洋地區副行長<指，各國為增長放緩作準備時，應處理阻礙長遠發展的國內政策。另一方面，世銀指各國加息壓抑通脹措施，已導致資本外流及貨幣貶值。

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記者：宋佩恩