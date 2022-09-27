【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

其他股評時段:

00:30 大市現況

01:20 短綫有反彈 前途仍不明

02:50 為何更對大市謹慎

04:58 負面因素繼續

08:10 俄烏及能源危機持續

13:30 英國問題拖累全球？

15:35 意大利右翼政府上場引擔憂

17:00 港股跌至歐債危機低點16800？

18:00 貨幣戰爭2.0

19:15 恒指呈下降趨勢 RSI相對超賣

20:40 部分消費通關股有得升

23:50 上方沽壓重重

27:18 01171 兗礦能源

29:40 00390 中國中鐵

33:47 00005 滙豐

35:00 英滙概念 00001 長和

39:20 02217 譚仔國際

42:50 02128 中國聯塑

47:20 02138 醫思健康

48:50 02130 嘉泓物流

51:10 01211 比亞迪

52:00 06869 長飛光纖光纜

55:45 人民幣再跌？

58:05 00788 中國鐵塔

1:01:10 00291 國泰



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