NASA飛行器改變小行星軌道 太空防禦測試成功

外太空有眾多大小不一的小行星，對地球安全有一定程度威脅。美國太空總署日前舉行一場太空防禦測試，成功模擬以飛行器衝向小行星，並嘗試改變其軌道，為人類首次作出類似測試。

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美國太空總署（NASA）周一（26日）利用飛行器，在離地球約千萬公里處，以每小時時速超過2萬公里，撞擊枚名為「Dimorphos」的小行星，模擬是否能夠改變撞向地球的小行星軌跡。

結果飛行器與「Dimorphos」碰撞後，後者軌跡改變，證實測試成功，現場觀看實驗直播的科學家發出興奮高呼。NASA行星科學總監格萊澤（Lori Glaze）宣布，今次結果是人類史上新時代。

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NASA揭開宇宙無聲「誤解」 公布英仙座星系團黑洞聲音 【下一頁】

格萊澤指出，測試證明人類擁有能力保護地球免受外太空小行星的撞擊威脅，今次是史無前例的成果。應用物理實驗任務評述員Samson Reony表示，今次是科學﹑工程學﹑偉大目標及行星防禦結合的成果，屬「改變遊戲規則」（game changing）成就。

NASA發言人Glen Nagle表示，發行器不會摧毀Dimorphos小行星，發行器的自毀裝置亦不會威脅人類。Nagle指今次測試是行星保護計劃的首階段，希望不要重覆恐龍滅絕時出現的悲劇。

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責任編輯：吳漢培