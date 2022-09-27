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【WhatsApp語音通話】新功能似足FaceTime？　WhatsApp將設語音通話連結

科技 13:30 2022/09/27

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該功能將於本星期於各地區陸續推出，用戶只需將WhatsApp更新至最新版本便能開始使用。（WhatsApp）

如想進行視像通話，通常會先想到Zoom、Microsoft Teams和Google Meet等軟件，而WhatsApp多數只會用於發送訊息。為加強WhatsApp在視像通話領域的普及度，Meta創辦人Mark Zuckerberg宣布將推出「語音通話連結」，一鍵即可開始及加入語音通話或視像通話，功能與FaceTime類似。

【WhatsApp漏洞】最新iOS版WhatsApp現漏洞　自動更改靜音功能時效

要使用該新功能，用戶只需於對話頁面按下「語音通話連結」，便可建立邀請連結，並將該連結複製及分享予親朋好友，展開語音通話或視像通話。該功能將於本星期於各地區陸續推出，用戶只需將WhatsApp更新至最新版本便能開始使用。

【WhatsApp更新】WhatsApp再添新功能　可低調離開群組+防截圖

群組視像通話測試由8人增至32人

此外，WhatsApp的視像通話目前最多支援8人，Mark Zuckerberg還表示，正測試可支援最多32人的群組視像通話功能。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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