【香港樓市】美銀維持本港樓價今、明兩年累跌15%至20%預測　受美國利率持續高企所拖累

▲ 【本地地產】美銀維持本港樓價今、明兩年累跌15%至20%預測 受美國利率持續高企所拖累

本地樓價回落，年初至今累跌約7%，美銀發表報告指，維持本港樓價今、明兩年累跌15%至20%預測，又預計樓價一旦明顯下跌，政府已準備好去放寬其他房地產措施。

上周美聯儲連續第3次大手加息0.75厘，本港銀行相繼加P（最優惠利率），金管局旋即調低按揭壓測指引，由3厘降至2厘。美銀認為，這有助減低加息之影響，不過，仍無改基本面上地產需求轉弱的勢頭。而當最優惠利率上升，金管局有機會再降壓測，因此，特別是當美國聯邦利率維持在高位及更長時間之下（料明年初高至4.75厘至5厘，較早前預測的4.3%更高，並明年底前無減息），該行預計本港樓價今、明料累跌15至20%。

美銀指出，金管局之舉措顯明政府已準備好去放寬其他措施去應付樓市下行的情況，一旦樓價明顯下跌，例如跌15%，便會出手放鬆。該行又維持恒地 （00012） 為「跑輸大市」評級，因公司槓桿率較高，目標價為24元。

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編輯：姚卓然