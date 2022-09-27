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白金漢宮公布新英王標誌 查理斯三世時代揭幕

環球社會熱點 11:54 2022/09/27

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英國白金漢宮周一（26日）公布新英王查理斯三世標誌，新標誌的皇冠下方寫有C、R及羅馬數字III，每個字母及數字均各有含意。即日起所有從王室寄出的信件會將蓋上英王標誌。

20及50鎊舊鈔本周作廢 仍有3.6億張流通 【下一頁】

新英王標誌由紋章院（College of Arms）設計而成，皇冠下方印有金色字母C、R及羅馬數字III；C代表國王查理斯（King Charles）、R則取自拉丁文「Rex」，等同國王的意思。至於羅馬數字III代表英國第三任查理斯國王。

即日起所有從王室寄出的信件將蓋上英王標誌，取代英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）標誌。所有政府大樓、國家文件稍後亦會改為英王標誌。

至於在公共建築物及郵筒的王室標誌，不會有即時改動。白金漢宮表示，機構可自行決定是否更換英王標誌。

英公共充電樁收費急升逾4成 5月起貴近百元 【下一頁】

皇家郵政（Royal Mail）指，在當前郵票庫存用完後才使用以英王為主題的新郵票、所有現時正在使用或準備安裝的郵筒，仍會沿用伊利沙伯二世的標誌，直至有需要更換才作改動。

英倫銀行稱，將於今年底公布新版本紙幣，新鈔將於明年中起流通。皇家造幣廠表示，將按照銀行及郵局需求，生產首枚印有英王肖像的硬幣，強調舊硬幣及鈔票可如常流通使用。

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責任編輯：郭麗明

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