【串流遊戲】Netflix建首間自家遊戲工作室　續擴展串流遊戲領域

▲ 截至8月，在Netflix的2.2億用戶中，每天參與串流遊戲的用戶數量是不足1%。（法新社）

串流媒體平台Netflix近年轉向發展串流遊戲，在去年起先後收購Next Games、Night School Studio和Boss Fight Entertainment等外部遊戲工作室。Netflix宣布將於芬蘭建立首間自家遊戲工作室，進一步擴展其串流遊戲領域。

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Netflix表示，Marko Lastikka將擔任新遊戲工作室的總監，此前他擔任遊戲巨頭 Zynga的副總裁，Netflix認為他的豐富經驗是帶領新遊戲工作室的理想人選。

現時Netflix有超過20款串流遊戲供用戶下載，並計畫在年底前達到50款，當中包括《Stranger Things: 1984》及《Queen’s Gambit Chess》。

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不過，Netflix的串流遊戲業務仍處於早期階段，根據市場數據平台Apptopia資料，截至8月，在Netflix的2.2億用戶中，每天參與串流遊戲的用戶數量是不足1%。

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責任編輯：陳卓賢