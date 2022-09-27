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【串流遊戲】Netflix建首間自家遊戲工作室　續擴展串流遊戲領域

科技 12:30 2022/09/27

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截至8月，在Netflix的2.2億用戶中，每天參與串流遊戲的用戶數量是不足1%。（法新社）

串流媒體平台Netflix近年轉向發展串流遊戲，在去年起先後收購Next Games、Night School Studio和Boss Fight Entertainment等外部遊戲工作室。Netflix宣布將於芬蘭建立首間自家遊戲工作室，進一步擴展其串流遊戲領域。

【元宇宙】Google、Meta使用流量太多　歐盟電信商要求分攤網絡成本

Netflix表示，Marko Lastikka將擔任新遊戲工作室的總監，此前他擔任遊戲巨頭 Zynga的副總裁，Netflix認為他的豐富經驗是帶領新遊戲工作室的理想人選。

現時Netflix有超過20款串流遊戲供用戶下載，並計畫在年底前達到50款，當中包括《Stranger Things: 1984》及《Queen’s Gambit Chess》。

【串流媒體】Netflix廣告訂閱方案　或禁展示加密相關廣告

不過，Netflix的串流遊戲業務仍處於早期階段，根據市場數據平台Apptopia資料，截至8月，在Netflix的2.2億用戶中，每天參與串流遊戲的用戶數量是不足1%。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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