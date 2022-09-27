【惡意App】報告：10款蘋果App Store應用程式　含廣告欺詐軟件

▲ 報告提到，這是屬於名為「Scylla」的新型廣告欺詐活動的一部分，而且屬於有組織的行動。（法新社）

廣告欺詐（Ad fraud）是常見的黑客入侵手段，透過製造虛假的網絡廣告曝光（Impression）和點擊（Clicks）等指標來獲取收入。網絡安全機構Bleeping Computer報告發現，在App Store上有10款應用程式是含有廣告欺詐軟件。

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Bleeping Computer指出，有10款惡意應用程式冒充合法的應用程式，並向iPhone用戶展示可見或隱藏的廣告，從中賺取收入。報告提到，這是屬於名為「Scylla」的新型廣告欺詐活動的一部分，而且屬於有組織的行動。

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雖然蘋果App Store現已刪除這些應用程式，但如果用戶發現已安裝它們，Bleeping Computer建議要立即刪除。這些程式包括：Loot the Castle、Run Bridge、Shinning Gun、Racing Legend 3D、Rope Runner、Wood Sculptor、Fire-Wall、Ninja Critical Hit、Tony Runs。

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責任編輯：陳卓賢