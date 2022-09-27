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【惡意App】報告：10款蘋果App Store應用程式　含廣告欺詐軟件

科技 11:34 2022/09/27

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報告提到，這是屬於名為「Scylla」的新型廣告欺詐活動的一部分，而且屬於有組織的行動。（法新社）

廣告欺詐（Ad fraud）是常見的黑客入侵手段，透過製造虛假的網絡廣告曝光（Impression）和點擊（Clicks）等指標來獲取收入。網絡安全機構Bleeping Computer報告發現，在App Store上有10款應用程式是含有廣告欺詐軟件。

【伊朗衝突】Elon Musk啟動星鏈　助伊朗民眾躲網絡審查

Bleeping Computer指出，有10款惡意應用程式冒充合法的應用程式，並向iPhone用戶展示可見或隱藏的廣告，從中賺取收入。報告提到，這是屬於名為「Scylla」的新型廣告欺詐活動的一部分，而且屬於有組織的行動。

【數據外洩】澳洲電信公司Optus數據庫遭黑客入侵　4成澳洲公民資料外洩

雖然蘋果App Store現已刪除這些應用程式，但如果用戶發現已安裝它們，Bleeping Computer建議要立即刪除。這些程式包括：Loot the Castle、Run Bridge、Shinning Gun、Racing Legend 3D、Rope Runner、Wood Sculptor、Fire-Wall、Ninja Critical Hit、Tony Runs。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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