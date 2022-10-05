危疾防不勝防 選購危疾保障靠3招
疫情的發展固然是大家關注的焦點，但其他健康問題其實亦不容忽視。隨着癌症、心臟病、中風等「危疾」有年輕化迹象，部分更具有較高的復發風險1,2,3,4；而到年老時，患上腦退化病如認知障礙或柏金遜病的機會亦會大大提高5，不少人都意識到選購危疾保障的重要性。不過，每種危疾計劃的保障範圍及賠償方式都有不同，到底應該怎樣選擇一款適合自己的危疾保障呢？
市面上的危疾保障林林總總，除了收費有高有低，保障內容亦有顯著分別，想要選購適合自己的危疾保障，首要緊記以下3大要點：
1. 「單次賠償」及「多次賠償」
因應醫療技術的進步，危疾的康復及存活率得以提升，然而假如危疾復發，患者仍須面對高昂的醫療費用，所以投保時必須留意嚴重危疾如癌症 、心臟病及中風等保障是「單次賠償」，還是「多次賠償」。顧名思義，「單次賠償」代表保單只能就嚴重危疾索償一次，當受保人索償後，保單亦會隨即終止。儘管這類保單的保費會較為便宜，但由於不少危疾均有復發機會，而且日後亦有患上其他危疾的風險，即使受保人想於索償後選擇再次投保，亦可能因曾患有危疾而影響投保結果，或需要繳付較高昂的保費。
至於「多次賠償」則指保單提供多次嚴重危疾索償保障，讓患上危疾的受保人即使面對復發，以至確診其他指定嚴重危疾如癌症、心臟病或中風時仍可獲得所需的保障。近期有部分危疾保障更把「多次賠償」的承保範圍擴展至一些長者常見的疾病如認知障礙和柏金遜病。
以宏利「守護無間危疾保」為例，於首次嚴重危疾賠償後，它提供額外5次癌症保障（包括新確診、復發、擴散和持續之癌症）及額外2次心臟病或中風保障。該計劃更特別提供額外1次認知障礙6或柏金遜病保障7，讓受保人即使在較年輕時已就其他嚴重危疾作出索償，都可繼續獲得一般到年老才發病的認知障礙或柏金遜病的保障。如此周全保障，自然令人更安心。
2. 癌症賠償彈性——一筆過賠償或每月現金津貼？
癌症治療是一個漫長的過程，當中牽涉的醫療費用，休養期間的生活開支不容小覷。此外，由於不同類型及嚴重性的癌症對病患以至其家庭的經濟影響均有不同，所以在「多次賠償」以外，大家可考慮投保一些可選擇以每月現金津貼形式發放癌症賠償的危疾保障，以應付醫療或日常生活開支。
例如宏利「守護無間危疾保」便與坊間部分危疾保障一樣，就癌症提供「多次賠償」或每月現金津貼，而它更設有市場首創8的末期癌症靈活選（見下表），讓受保人可以在確認癌症的病發階段後，靈活選擇賠償方案，以切合其治療和生活的實際需要。
3. 涵蓋危疾及未知的疾病
一般的危疾保障只會承保保單中列出的指定危疾和疾病，但隨着近年不時出現一些難以預測的新型疾病如新冠肺炎，部分危疾保障的承保範圍亦開始涵蓋這類未知疾病，當受保人一旦因患上未知疾病或受傷而需要入住醫院的深切治療部時，亦可獲得適切的保障。
而宏利「守護無間危疾保」除涵蓋多達121種危疾和疾病，包括60種嚴重危疾如癌症、心臟病及中風；44種早期危疾包括原位癌及早期甲狀腺癌；17種兒童疾病包括自閉症及因疾病及／或意外受傷導致智力受損外，如受保人因未知疾病如新冠肺炎而需入住深切治療部最少3日，亦可獲得保障。
此外，宏利「守護無間危疾保」除設有上述的靈活癌症賠償方案外，更設有市場首創11的「生活守護保障」，若受保人患上嚴重危疾或留醫深切治療部後其日常生活受嚴重影響，便可獲得額外名義金額的100%賠償。若綜合各項保障，其總保障高達1,000%名義金額。此外，產品又設有「保寶未來」版本，為懷孕期間的準媽媽12以及其後出生的新生嬰兒提供保障。
守護無間 總保障高達1,000%名義金額
或者有人覺得，危疾保障有便足夠，細節毋須過分講究，但從以下的例子，正好顯示慎選危疾保障的重要性。假設Kammy於40歲時投保了名義金額為100萬港元的宏利「守護無間危疾保」， 並選擇20年的保費繳付期。
經索償後，Kammy合共獲得400萬港元的總賠償，相等於名義金額的400%，而她仍然享有高達名義金額500%的癌症保障和1次名義金額100%的心臟病／中風持續守護保障，以備不時之需。
既然各種危疾和新型疾病防不勝防，想令自己和家人獲得適切的保障，免除後顧之憂，大家就應及早部署。而現時成功投保宏利「守護無間危疾保」，首兩年合共可享高達30%保費折扣優惠，以及宏利125周年誌慶優惠，獲得高達2,000港元或同等價值之保險優惠券。
推廣優惠為限時供應，受條款及細則約束。詳情請參閱網站上的產品/推廣單張。
以上内容並未載有保單的所有條款，而完整條款載於有關之保單文件中。須受有關條款及細則約束。
（特約）
¹ 2019 年香港癌症統計概覽
2 急性冠心病年輕化15至24歲病發率升 籲高風險人士應延長藥物治療 – 關心您的心 (careheart.org.hk)
3 中風｜三高肥胖中風年輕化4分1人或中招！中風10件事頭劇痛是先兆 (hk01.com)
4 存活率與復發率 你必須知道的危疾關鍵字
5 認知障礙症 - 認知障礙症有多常見？ (ha.org.hk) 及 簡介 - 香港柏金遜症基金 (hkpdf.org.hk)
6 亦即亞爾茲默氏症或不可還原之器質腦退化性疾病（痴呆）。
7 若果受保人首次確診嚴重危疾為認知障礙或柏金遜病，並已作出賠償，認知障礙或柏金遜病持續守護保障將會自動終止。
8 有關「市場首創」的描述是根據截至2022年7月25日就本港主要人壽保險公司公開發售予個人客戶的其他危疾計劃所作之比較。
9 一旦開始發放每月現金，任何剩餘的癌症持續守護保障將會終止。
10 一旦發放了此賠償，保單將自動終止。
11 關於「生活守護保障」為「市場首創」的描述是基於宏利於2020年7月27日推出的相同計劃特點／保障時，與本港主要人壽保險公司公開發售予個人客戶的其他危疾計劃所作之比較。
12 如不幸流產 、 胎死腹中 、 註冊專科醫生建議的終止懷孕 、 或孕婦與未出生嬰孩不幸一同身故 ，將可獲到期及已繳總保費的105%（不包括額外保費）。