危疾防不勝防　選購危疾保障靠3招

疫情的發展固然是大家關注的焦點，但其他健康問題其實亦不容忽視。隨着癌症、心臟病、中風等「危疾」有年輕化迹象，部分更具有較高的復發風險1,2,3,4；而到年老時，患上腦退化病如認知障礙或柏金遜病的機會亦會大大提高5，不少人都意識到選購危疾保障的重要性。不過，每種危疾計劃的保障範圍及賠償方式都有不同，到底應該怎樣選擇一款適合自己的危疾保障呢？



市面上的危疾保障林林總總，除了收費有高有低，保障內容亦有顯著分別，想要選購適合自己的危疾保障，首要緊記以下3大要點：



1. 「單次賠償」及「多次賠償」



因應醫療技術的進步，危疾的康復及存活率得以提升，然而假如危疾復發，患者仍須面對高昂的醫療費用，所以投保時必須留意嚴重危疾如癌症 、心臟病及中風等保障是「單次賠償」，還是「多次賠償」。顧名思義，「單次賠償」代表保單只能就嚴重危疾索償一次，當受保人索償後，保單亦會隨即終止。儘管這類保單的保費會較為便宜，但由於不少危疾均有復發機會，而且日後亦有患上其他危疾的風險，即使受保人想於索償後選擇再次投保，亦可能因曾患有危疾而影響投保結果，或需要繳付較高昂的保費。



至於「多次賠償」則指保單提供多次嚴重危疾索償保障，讓患上危疾的受保人即使面對復發，以至確診其他指定嚴重危疾如癌症、心臟病或中風時仍可獲得所需的保障。近期有部分危疾保障更把「多次賠償」的承保範圍擴展至一些長者常見的疾病如認知障礙和柏金遜病。



以宏利「守護無間危疾保」為例，於首次嚴重危疾賠償後，它提供額外5次癌症保障（包括新確診、復發、擴散和持續之癌症）及額外2次心臟病或中風保障。該計劃更特別提供額外1次認知障礙6或柏金遜病保障7，讓受保人即使在較年輕時已就其他嚴重危疾作出索償，都可繼續獲得一般到年老才發病的認知障礙或柏金遜病的保障。如此周全保障，自然令人更安心。



2. 癌症賠償彈性——一筆過賠償或每月現金津貼？



癌症治療是一個漫長的過程，當中牽涉的醫療費用，休養期間的生活開支不容小覷。此外，由於不同類型及嚴重性的癌症對病患以至其家庭的經濟影響均有不同，所以在「多次賠償」以外，大家可考慮投保一些可選擇以每月現金津貼形式發放癌症賠償的危疾保障，以應付醫療或日常生活開支。



例如宏利「守護無間危疾保」便與坊間部分危疾保障一樣，就癌症提供「多次賠償」或每月現金津貼，而它更設有市場首創8的末期癌症靈活選（見下表），讓受保人可以在確認癌症的病發階段後，靈活選擇賠償方案，以切合其治療和生活的實際需要。

3. 涵蓋危疾及未知的疾病



一般的危疾保障只會承保保單中列出的指定危疾和疾病，但隨着近年不時出現一些難以預測的新型疾病如新冠肺炎，部分危疾保障的承保範圍亦開始涵蓋這類未知疾病，當受保人一旦因患上未知疾病或受傷而需要入住醫院的深切治療部時，亦可獲得適切的保障。



而宏利「守護無間危疾保」除涵蓋多達121種危疾和疾病，包括60種嚴重危疾如癌症、心臟病及中風；44種早期危疾包括原位癌及早期甲狀腺癌；17種兒童疾病包括自閉症及因疾病及／或意外受傷導致智力受損外，如受保人因未知疾病如新冠肺炎而需入住深切治療部最少3日，亦可獲得保障。



此外，宏利「守護無間危疾保」除設有上述的靈活癌症賠償方案外，更設有市場首創11的「生活守護保障」，若受保人患上嚴重危疾或留醫深切治療部後其日常生活受嚴重影響，便可獲得額外名義金額的100%賠償。若綜合各項保障，其總保障高達1,000%名義金額。此外，產品又設有「保寶未來」版本，為懷孕期間的準媽媽12以及其後出生的新生嬰兒提供保障。



守護無間 總保障高達1,000%名義金額



或者有人覺得，危疾保障有便足夠，細節毋須過分講究，但從以下的例子，正好顯示慎選危疾保障的重要性。假設Kammy於40歲時投保了名義金額為100萬港元的宏利「守護無間危疾保」， 並選擇20年的保費繳付期。