▲ 【中國經濟】大摩：內需成中國經濟增長唯一引擎 料中央未來數月公布明年春季開關

中國經濟復甦力度疲弱，摩根士丹利指，中國出口及房地產市場疲弱，意味經濟增長引擎只剩下內需，但要釋放內需潛力，意味中央需要在未來數月採取重大舉措，改變目前的防疫措施，於明年春季重新開關。

大摩指，與投資者討論亞洲經濟增長前景時，其中一個主要議題是中國何時重新開關及開關的影響。「基於防疫政策嚴謹，已令收入增長大幅放慢，同時令年青人失業率急升，這個結果與共同富裕政策相違背」。

出口增長疲弱及房地產市場活動持續低迷的溢出效應正在加劇，導致消費及服務業成為經濟增長的唯一支柱，而釋放內需潛力的唯一方法是經濟重新開放，因此預期中央會在未來數用採取重要舉措，決定於明年春季重新對外開關，當中的準備步驟可能包括重新展開疫苗接種運動，重塑公眾對疫情的看法，並確保有充足的醫療用品。

若中國落實於明年春季開關，大摩預期，中國經濟復甦會於明年第二季開始加強，明年下半年季加快至約5.5%，而在今年第三季至2023年第一季之間，中國經濟料維持約3%的低增長。

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編輯：陳韻妍