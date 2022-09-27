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【券商點睇】持續回購及股東增持 中升基本面觸底

股樓投資 12:36 2022/09/27

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招商證券指出，中升控股（00881）8月新車銷量增長30%以上，其中奔馳銷量增長超過80%，豐田增長超過20%，雷克薩斯、寶馬均實現增長。隨着9月旺季來臨，預計銷量持續穩步復甦，增幅有望擴大。從9月上旬看，奔馳品牌銷量增長可望加速，第四季度累計銷量增速或轉正。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

從該行的渠道調研顯示，在主流豪華品牌中，8月奧迪、寶馬折扣率有輕微上升，奔馳折扣率小幅下降，9月奧迪、寶馬、奔馳折扣力度趨於平穩。其中，奔馳品牌的C級、E級、GLC折扣率在8月上旬小幅下調，此後趨於平穩，其餘車型折扣率基本維持平穩。寶馬品牌的5系折扣率在9月微上調，X3折扣率自8月以來溫和上升，其餘車型折扣率基本維持平穩。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡美團 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行認為，折扣整體溫和收窄，反映豪華車終端定價能力回升，供需變化有利於對經銷商業績恢復，至第四季旺季期間，折扣率有望進一步改善，量價齊升帶動公司基本面觸底。自公司中期業績報後持續回購及增持，數量相當於總股本的0.1%，彰顯管理層對長期業務發展前期的信心。當前公司估值相當於2022年預測市盈率8倍，低於歷史平均的12倍，估值吸引，維持「增持」評級及目標價65元。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

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撰文：林衛

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目標價 港股 增持 中升控股（00881）

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